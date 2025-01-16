دولية كرة السلة تطل دبي من «شرفة الـ 34»



علي معالي (أبوظبي)



أعلن اتحاد السلة في اجتماع عُقد بمقره في دبي تشكيل اللجان الخاصة بالنسخة 34 لبطولة دبي الدولية برئاسة اللواء «م» إسماعيل القرقاوي، رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي، وعبداللطيف الفردان نائباً لرئيس اللجنة المنظمة العليا، ومحمد عبدالله الحاج رئيساً للجنة المالية، وسالم المطوع مديراً للبطولة، وعلي الأميري مديراً للعمليات، ومنصور الهاشمي نائباً لمدير البطولة، وفريد القيواني رئيساً للجنة الإعلامية، وحمدان سعيد الزعابي رئيساً للجنة الفنية، وميثاء مصبح بن ضاوي رئيساً للجنة الإحصاء، ومحمد الحمادي مقرراً للبطولة، وعبدالله جاسم رئيساً للجنة العلاقات العامة.

تقام البطولة خلال الفترة من 24 يناير الجاري حتى الثاني من فبراير المقبل، على صالة نادي النصر في دبي.

وتم الاجتماع مع اللجان الخاصة كافة بالبطولة، من ممثلي مجلس دبي الرياضي، والإدارة العامة لأمن الهيئات والإسعاف والصحة والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب لمناقشة الأمور كافة، لكي تخرج النسخة المقبلة بالشكل الذي يليق بتاريخها الطويل.

وعبّر اللواء «م» إسماعيل القرقاوي عن أمله في أن تخرج النسخة الـ 34 بصورة جيدة من النواحي التنظيمية والفنية كافة، خاصة أنها تأتي في مرحلة تجهيز مهمة للغاية لمنتخبنا الوطني قبل المشاركة في المحطة الأخيرة لتصفيات كأس آسيا، حيث يلتقي فيها المنتخب مع لبنان وسوريا.

وأضاف: «سيتم دعوة العديد من الشخصيات والقيادات العربية الرياضية لمتابعة البطولة لما لها من تاريخ، وهدفنا أن نرى نسخة تعبر عن البطولة وقيمتها الرائعة لنهضة كرة السلة في المنطقة كلها، ويكفي أنها تقام بشكل مستمر لمدة 34 عاماً، مانحة المتعة والإثارة لجماهير المنطقة».

وقال: يعد مجلس دبي الرياضي الشريك الاستراتيجي المؤثر والمهم في مسيرة في بطولة الدولية على مدار تاريخها الطويل، والنسخة 34 تحظى باهتمام خاص لدينا جميعاً، وتؤكد هذه البطولة أنها أصبحت متفردة في كل شيء وبالتالي علينا جميعاً أن نعطيها الاهتمام الكبير، لتستمر وتخرج في حلتها التي تعودنا عليها منذ نشأتها».

وقام د. منير بن الحبيب، المدير الفني للاتحاد والمنتخبات الوطنية بشرح التفاصيل الفنية الخاصة بالبطولة، ونظامها، كما تم فتح المجال أمام ممثلي الهيئات المشاركة كافة بالتحدث، وعرض كل المتطلبات، وما تم التوصل إليه من عمل لتخرج النسخة القادمة في أبهى صورها.