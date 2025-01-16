منتخب الجودو يترقب قرعة بطولة الدار البيضاء



أبوظبي (الاتحاد)



تجرى يوم الجمعة، قرعة بطولة الدار البيضاء الدولية للجودو، والمقررة 18 و19 يناير الحالي بمشاركة 26 دولة، واستأنف منتخبنا استعداداته عقب وصول البعثة إلى المغرب، بعد انتهاء معسكر فيينا الذي سبق البطولة، وأيضاً منافسات «باريس جراند سلام».

وتضم قائمة منتخبنا في بطولة الدار البيضاء 3 لاعبين من الشباب وهم ناجي كازيبك «وزن تحت 66 كجم»، وكريم عبد اللطيف «وزن تحت 73 كجم»، وسليمان إبراهيم «وزن تحت 90 كجم»، بإشراف المدرب فيكتور سكرتوف.

وتهدف مشاركة المنتخب الشاب إلى المزيد من الاحتكاك واكتساب الخبرات، ضمن خطة الاتحاد حتى 2030 للاستعداد للمشاركات الخارجية، وأهمها دورة الألعاب الأولمبية «لوس أنجلوس 2028»، وذلك للمرة السادسة على التوالي.

وأجرى محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس الاتحاد اتصالاً مع ناصر التميمي، عضو اللجنة الأولمبية الوطنية، أمين السر العام للاتحاد،

رئيس بعثة منتخبنا في المغرب، للاطمئنان على سلامة الوصول والاستعداد للبطولة.

من ناحية أخرى، انتظم بقية لاعبو المنتخب في معسكر جورجيا قبل خوض «باريس جراند سلام» التي تنطلق أول فبراير المقبل، وتأكد مشاركة 46 دولة حتى الآن، من بينها الإمارات، والمغرب، وتونس، ولبنان.