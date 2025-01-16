فليك: يامال لاعب مذهل علينا أن نعتني به



مدريد (د ب أ)

أعرب الألماني هانزي فليك، المدير الفني لنادي برشلونة، عن سعادته بالفوز الساحق لفريقه على ضيفه ريال بيتيس 5 -1 مساء الأربعاء في دور الستة عشر لكأس ملك إسبانيا لكرة القدم، وقال فليك في المؤتمر الصحفي، عقب المباراة: «كان من الرائع رؤية هذا المستوى من جانب الفريق».

وأضاف: «المسافات بين الخطوط كانت مثالية... سيطرنا على الكرة.. مشاهدة لاعبي فريق الشباب يتعاونون في خط الوسط كانت أمراً رائعاً»، وأثنى فليك على نجمه الشاب لامين يامال قائلاً: «إنه في مستوى رائع، علينا أن نعتني به، هو لاعب مذهل».

ونقل الموقع الرسمي للنادي الكاتالوني عن فليك قوله: «بيدري لاعب مذهل في خط الوسط»، وأكد: «الجماهير ساندتنا، وهناك تواصل رائع بين اللاعبين والجماهير، من الرائع حقا رؤية ذلك». وختم المدرب الألماني حديثه بالقول: «نتقدم خطوة بخطوة، ونريد الآن الفوز على ملعب خيتافي».