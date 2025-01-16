بلجيكا تستهدف مدرباً فرنسياً



أنور إبراهيم (القاهرة)



كشفت صحيفة «لوسوار» عن أن الاتحاد الملكي البلجيكي لكرة القدم، يبحث عن بديل للمدير الفني الحالي دومينيكو تيديسكو، الذي يتم توجيه الشكر إليه قريباً.

وقالت الصحيفة إن الفرنسي رودي جارسيا «60عاماً» الذي لا يعمل حالياً، منذ إقالته من تدريب نابولي الإيطالي بنهاية 2023، يجذب اهتمام منتخب «الشياطين الحمر».

وأشارت الصحيفة إلى أن اسماً فرنسياً آخر مطروح ضمن القائمة المصغرة التي حددها الاتحاد البلجيكي للاختيار من بينها، وهو مواطنه تيري هنري «47عاماً» المدير الفني السابق للمنتخب الأولمبي الفرنسي، والذي حصل على فضية دورة باريس الأخيرة.

وسبق لهنري أن عمل مدرباً مساعداً لروبرتو مارتينيز، المدير الفني السابق لمنتخب بلجيكا من 2016إلى 2022، ويحظى حالياً بإعجاب وتقدير عدد من الكوادر الأساسية للمنتخب.

وتساءلت الصحيفة: هل جاء الوقت الذي يتولى فيه فرنسي القيادة الفنية لمنتخب بلجيكا؟، وتركت الإجابة للاتحاد البلجيكي الذي ينشط حالياً بحثاً عن مدير فني جديد، بعد أن حقق مع تيديسكو نتائج مُخيبة للآمال، بخروجه من دور الـ 16 لكأس الأمم الأوروبية الأخيرة «يورو 2024»، فضلاً عن احتلاله المركز الثالث في ترتيب مجموعته بدوري الأمم الأوروبية.

وشددت الصحيفة على أن جارسيا في مقدمة القائمة المصغرة للاتحاد البلجيكي، إذ إنهم لا ينسون خبرته الطويلة ونجاحه مع ليل في 2011، عندما أحرز بطولتي الدوري والكأس في فرنسا، وهى الفترة التي كان فيها النجم البلجيكي الشهير إيدن هازارد لاعباً في الفريق قبل رحيله إلى تشيلسي الإنجليزي.

ودرب رودي جارسيا أيضاً مارسيليا، وليون، وروما، ونابولي، والنصر السعودي، وتتفوق سيرته الذاتية على المرشحين الآخرين.

وعندما سُئل تيري هنري، من شبكة مونت كارلو سبورت، عن حقيقة ترشيحه لهذا المنصب، قال: لم يحدث أي تقارب بيني وبين الاتحاد البلجيكي، مشيراً إلى أنه يركز في عمله حالياً مذيعاً ومعلقاً لحساب شبكة «سي بي إس» الأميركية، ولكنه حرص على أن يؤكد أيضاً أنه «منفتح» تماماً على أي عرض تدريبي، والأمر يتوقف على المشروع الرياضي.