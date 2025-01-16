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الرياضة

تشيلسي يبحث عن تسوية لمخالفات صفقتي ويليان وإيتو!

تشيلسي يبحث عن تسوية لمخالفات صفقتي ويليان وإيتو!
16 يناير 2025 13:57

 
لندن (د ب أ)

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يسعى نادي تشيلسي للتوصل إلى تسوية مالية مع رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز بشأن ادعاءات حول مدفوعات غير منتظمة جرت ضمن صفقات التعاقد مع البرازيلي ويليان، والكاميروني صامويل إيتو في عام 2013.
وبحسب صحيفة «التايمز» البريطانية، تم الكشف عن المدفوعات محل النزاع خلال عملية بيع النادي في عام 2022 إلى تحالف كليرليك كابيتال الذي يرأسه تود بولي وبهداد إقبالي.
وجرت هذه الصفقات في عهد المالك السابق للنادي، الملياردير الروسي رومان إبراموفيتش، الذي أجبر على بيع النادي على خلفية العقوبات التي فرضتها عليه الحكومة البريطانية.
ومن المعروف أن مثل هذه التسويات، إذا تم الاتفاق عليها، ستكون بديلة لعقوبات رياضية مثل خصم نقاط، مثلما حدث مع إيفرتون ونوتينجهام فورست الموسم الماضي، بعد انتهاكهما لوائح الربحية والاستدامة لرابطة الدوري الإنجليزي، بحسب وكالة الأنباء البريطانية «بي أيه ميديا».
وتردد أن تشيلسي أخطر الرابطة بمجرد الكشف عن المدفوعات غير المنتظمة التي تخص صفقتي ويليان وإيتو، قبل الانتهاء من عملية بيع النادي في مايو 2022، ويأمل النادي أن يحصد الآن ثمار هذه الخطوة، حيث كان من المستبعد معرفة ما حدث لولا إبلاغ النادي طواعية، ومن المتوقع أن تظهر نتيجة المفاوضات بحلول أواخر مارس المقبل.

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
تشيلسي
ويليان
صامويل إيتو
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