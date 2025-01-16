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الرياضة

«أبوظبي لالتقاط الأوتاد» 23 يناير

«أبوظبي لالتقاط الأوتاد» 23 يناير
16 يناير 2025 14:03

 
أبوظبي (وام)

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اعتمد اتحاد الفروسية والسباق، إقامة بطولة أبوظبي لالتقاط الأوتاد 23 يناير الجاري في أكاديمية بوذيب.
وأعلن قسم التقاط الأوتاد في الاتحاد، تمديد إجراءات التسجيل للمشاركة في البطولة حتى 23 يناير الجاري، قبل نصف ساعة من انطلاق المنافسات، لتتسنى فرصة المشاركة لأكبر عدد من الفرسان، وفق الشروط المعلنة للبطولات المقررة في الموسم الحالي، تمهيداً لاعتماد القائمة الرسمية للبطولة.
وأكد راشد المزروعي، رئيس قسم التقاط الأوتاد في اتحاد الفروسية، أن بطولات الموسم الحالي شهدت مشاركة كبيرة في كل من أبوظبي ودبي، وتنافساً قوياً يعكس أفضل مؤشرات التطور الذي حققته اللعبة.

الإمارات
أبوظبي
اتحاد الفروسية والسباق
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