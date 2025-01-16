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الرياضة

«حشوات طبيعية» صديقة للبيئة في بطولة الفجيرة للرماية الجبلية

«حشوات طبيعية» صديقة للبيئة في بطولة الفجيرة للرماية الجبلية
16 يناير 2025 16:00


الفجيرة (الاتحاد)
أعلن نادي الفجيرة للرماية، انتهاء فترة التسجيل للمشاركة في البطولة الرئيسة للدورة الثانية من بطولة الفجيرة للرماية الجبلية رسمياً، نهاية شهر ديسمبر 2024، وتقام البطولة تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، خلال الفترة من 1 إلى 8 فبراير على مرحلتين، حيث تقام المنافسات التمهيدية، خلال الفترة من 1 إلى 4 فبراير، بينما تقام البطولة الرئيسية من 5 إلى 8 فبراير في منطقة دبا الفجيرة.
وتستقطب البطولة أكثر من 400 رام من 37 دولة، إضافة إلى المنافسات الرئيسية، وتضم النسخة الثانية من البطولة فعاليات جانبية مثل «الرماية على 50 طبقاً ضمن منافسات الإنجلش سبورتينج»، وتقام خلال الفترة من 1 إلى 4 فبراير، ومنافسات «50 بيرد ري انتري إنجلش سبورتينج» من 5 إلى 7 فبراير، و«بول شوتس» من 1 إلى 7 فبراير.
وقال سيف الزحمي، مدير بطولة الفجيرة الدولية للرماية الجبلية: تؤكد إحصائيات المشاركة أن بطولة هذا العام ستشهد مشاركةً أوسع من قبل عشاق رماية الأطباق حول العالم، ونسعى إلى تعزيز رؤية راعي البطولة سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، للاحتفاء بتقاليد الصيد العريقة التي تمتد جذورها فـي تاريخ المنطقة، وتتجسد من خلال تراثها الغني، وتتواصل التحضيرات على قدم وساق لاستضافة منافسات البطولة لتوفير تجربة حماسية مع مراعاة الاعتبارات البيئية لجميع المشاركين.
وتقام بطولة الفجيرة للرماية الجبلية، وسط التضاريس الخلابة لجبال دبا الفجيرة، وستضم منافسة مليئة بالتحديات وفعاليات جانبية مشوقة، ما يضمن للمشاركين تجربة لا تُنسى مع مراعاة معايير الحفاظ على البيئة، حيث سيتم خلال البطولة استخدام ذخيرة ذات حشوات طبيعية قابلة للتحلل بنسبة 100%، وكذلك أهداف صديقة للبيئة، ومناسبة لجميع الأعمار.
كما سيوفر المنظمون جميع الذخائر بما فيها ذخيرة الرصاص القابلة للتحلل والصديقة للبيئة من شريك الذخيرة«إيلي هوك»، وهي شركة معروفة بتصميماتها الصديقة للبيئة وسعيها الدائم لإحداث تأثير إيجابي.
ويتم تنظيم البطولة، بدعم من الجمعية الوطنية لرياضة رمي الأطباق، وجمعية رياضة رمي الأطباق في المملكة المتحدة، وبالشراكة مع شركة «إيلي هوك»، وشركة «بروماتك»، ومنطقة الفجيرة للصناعة البترولية، ومؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، والاتحاد للماء والكهرباء، وأيه إم للصناعات، والفجيرة للعطلات.

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