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الرياضة

برونو فيرنانديز: رونالدو «قدوة» في العمل الشاق والطموح الدائم

برونو فيرنانديز: رونالدو «قدوة» في العمل الشاق والطموح الدائم
16 يناير 2025 14:25

 
أنور إبراهيم (القاهرة)

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أشاد الدولي البرتغالي برونو فيرنانديز «30عاماً» لاعب وسط مانشستر يونايتد، بمواطنه وزميله في المنتخب «الأسطورة» كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي، آملاً أن يكون موجوداً مع المنتخب خلال كأس العالم 2026، من أجل المنافسة على اللقب، وإضافة إنجاز جديد للكرة البرتغالية، بعد أن حصل منتخب «البحارة» على كأس الأمم الأوروبية 2016، من بين أنياب منتخب فرنسا منظم البطولة.
ويحتفل رونالدو في 5 فبراير المقبل بعيد ميلاده الأربعين، ورغم ذلك لا يفكر مطلقاً في إعلان اعتزاله الدولي، لأنه ينتظر بـ «لهفة» وشغف المشاركة في «المونديال» المقبل.
وحرص برونو فيرنانديز «كابتن» اليونايتد على أن يؤكد رغبته في وجود رونالدو مع الفريق في آخر بطولة كبرى يُمكن أن يشارك فيها، وهو بسن الواحد والأربعين.
وقال في حديث لشبكة «تي إن تي سبورتس»: أكاد أُجزم بأن رونالدو سيكون موجوداً معنا، وإنه لأمر رائع أن يشارك في «المونديال» المقبل، ليكون «خير ختام» لمسيرته الدولية الحافلة بالألقاب والبطولات والجوائز الفردية.
ويرى فيرنانديز، الذي زامل رونالدو في مانشستر يونايتد في 2022، أن مشاركة رونالدو ليست هدفاً فردياً فقط، وإنما هي فرصة لمنتخب البرتغال لكي يغزو للمرة الأولى لقباً غاب عن «دولاب» إنجازاته، وهذا طموح وحلم أمة بأكملها من أجل تكرار احتفالات الفوز بـ «يورو2016»، والفوز بـ «المونديال» يعني احتفالات تستمر أسبوعاً، بل أسابيع، وليس يوماً أو يومين.
وأكد فيرنانديز الذي يحتل فريقه المركز الـ 14 في الدوري الإنجليزي «البريميرليج»، الدور المهم الذي يلعبه رونالدو مع المنتخب ليس قائداً فقط، وإنما «قدوة» ونموذج في العمل الشاق والطموح الدائم.
وأضاف: حتى لو فاز رونالدو بكأس العالم، فإنني أشك إنه قد يرغب في الاعتزال، لأنه دائماً ما يبحث عن أهداف جديدة يسعى لتحقيقها، ويرغب في العمل أكثر وأفضل.

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