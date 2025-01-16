الخميس 16 يناير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

ساني.. «صفقة حرة»!

ساني.. «صفقة حرة»!
16 يناير 2025 14:52

 
ميونيخ (د ب أ)

أخبار ذات صلة
بايرن ميونيخ يعيد «فارق الأربع» مع المطارد!
دورتموند يدعم شاهين بعد الخسارة المذلة!


سجل الألماني ليروي ساني، جناح بايرن ميونيخ الألماني هدفين، في المباراة التي فاز بها الفريق على هوفنهايم برباعية، ولكن لا يزال حصوله على عقد جديد غير مضمون.
ولم يكن أداء ساني «29 عاماً» ثابتاً مع البايرن، متصدر ترتيب أندية الدوري الألماني «البوندسليجا»، منذ انتقاله من مانشستر سيتي في 2020.
وينتهي تعاقد ساني مع البايرن في يونيو المقبل، وأصبح بمقدوره التفاوض مع أندية أخرى، ولكن وسائل الإعلام تكهنت بأنه يرغب في البقاء مع الفريق.
وقال ساني لشبكة سكاي: «في النهاية، قلنا معاً كيف ستسير المباريات المقبلة، وبعد ذلك سنرى».
وقال ساني في تصريح لشبكة «سات 1 «مازحا: «أنا في صفقة انتقال حر، أشعر بالراحة، سنرى ما سيحدث».
وافتتح رجل المباراة الشوطين أمام هوفنهايم بتسجيل هدف، وكانت هذه هي أول مباراة يسجل فيها هدفين في «البوندسليجا» منذ أغسطس 2023 .
ولم يحسم ماكس إيبرل، المدير الرياضي لبايرن، مسألة تجديد عقد أحد أعلى اللاعبين أجراً في الفريق، ولكنه قال: «الطريقة التي يلعب بها هي ما نريده على وجه التحديد».
وأضاف: «ليروي صاحب جودة مذهلة، وإذا اعتمد عليها مثلما فعل هنا، سيصبح بالطبع لاعب يمكن وضعه في الحسبان في بايرن ميونيخ».
وكان فينسنت كوكمباني، زميل ساني في مانشستر سيتي، سعيداً بمساهمة اللاعب.
وقال المدرب البلجيكي: «لعبت مع ليروي، وبالنسبة لي، من المهم أن أرى نفس اللاعب الذي كنت أعرفه عندما كنا زميلين، وهذا ما رأيته».

الدوري الألماني
البوندسليجا
بايرن ميونيخ
ليروي ساني
مانشستر سيتي
آخر الأخبار
منتخب الجودو يترقب قرعة بطولة الدار البيضاء
الرياضة
منتخب الجودو يترقب قرعة بطولة الدار البيضاء
اليوم 15:00
ساني.. «صفقة حرة»!
الرياضة
ساني.. «صفقة حرة»!
اليوم 14:52
رئيس الدولة
علوم الدار
رئيس الدولة يستقبل وفد جمعية المخترعين الإماراتية
اليوم 14:50
مجلس حكماء المسلمين يرحب بإعلان وقف إطلاق النار في غزة
علوم الدار
مجلس حكماء المسلمين يرحب بإعلان وقف إطلاق النار في غزة
اليوم 14:37
بمهرجان الظفرة.. "شارع المليون" وجهة متميزة لعشاق الإبل
علوم الدار
بمهرجان الظفرة.. "شارع المليون" وجهة متميزة لعشاق الإبل
اليوم 14:35
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©