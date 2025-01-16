ساني.. «صفقة حرة»!



ميونيخ (د ب أ)



سجل الألماني ليروي ساني، جناح بايرن ميونيخ الألماني هدفين، في المباراة التي فاز بها الفريق على هوفنهايم برباعية، ولكن لا يزال حصوله على عقد جديد غير مضمون.

ولم يكن أداء ساني «29 عاماً» ثابتاً مع البايرن، متصدر ترتيب أندية الدوري الألماني «البوندسليجا»، منذ انتقاله من مانشستر سيتي في 2020.

وينتهي تعاقد ساني مع البايرن في يونيو المقبل، وأصبح بمقدوره التفاوض مع أندية أخرى، ولكن وسائل الإعلام تكهنت بأنه يرغب في البقاء مع الفريق.

وقال ساني لشبكة سكاي: «في النهاية، قلنا معاً كيف ستسير المباريات المقبلة، وبعد ذلك سنرى».

وقال ساني في تصريح لشبكة «سات 1 «مازحا: «أنا في صفقة انتقال حر، أشعر بالراحة، سنرى ما سيحدث».

وافتتح رجل المباراة الشوطين أمام هوفنهايم بتسجيل هدف، وكانت هذه هي أول مباراة يسجل فيها هدفين في «البوندسليجا» منذ أغسطس 2023 .

ولم يحسم ماكس إيبرل، المدير الرياضي لبايرن، مسألة تجديد عقد أحد أعلى اللاعبين أجراً في الفريق، ولكنه قال: «الطريقة التي يلعب بها هي ما نريده على وجه التحديد».

وأضاف: «ليروي صاحب جودة مذهلة، وإذا اعتمد عليها مثلما فعل هنا، سيصبح بالطبع لاعب يمكن وضعه في الحسبان في بايرن ميونيخ».

وكان فينسنت كوكمباني، زميل ساني في مانشستر سيتي، سعيداً بمساهمة اللاعب.

وقال المدرب البلجيكي: «لعبت مع ليروي، وبالنسبة لي، من المهم أن أرى نفس اللاعب الذي كنت أعرفه عندما كنا زميلين، وهذا ما رأيته».