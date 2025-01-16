اتحاد الشراع والتجديف مركز عالمي للتطوير والتدريب

أبوظبي (الاتحاد)



حقق اتحاد الشراع والتجديف الحديث إنجازاً إدارياً فريداً، مع بداية عام 2025، بحصوله على شهادة الاعتماد من الاتحاد الدولي للشراع مركزاً عالمياً للتطوير والتدريب في الرياضات الشراعية الحديثة.

ويبرز الإنجاز الكبير الجهود الحثيثة والعمل الكبير الذي يقوم به مجلس إدارة اتحاد الشراع والتجديف الحديث، برئاسة الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، وأعضاء مجلس الإدارة، حيث يمثل الاعتراف الدولي نجاحاً رائعاً وكبيراً، بعد النجاحات الكبيرة في الفترة الماضية، ومن بينها فوز رئيس الاتحاد بمنصب رئيس المجموعة «آي» ونيله عضوية مجلس إدارة الاتحاد الدولي للدورة الأولمبية 2024-2028.

وأصبح اتحاد الشراع والتجديف الحديث واحداً من بين 18 اتحاداً وطنياً حول العالم ينال هذا الاعتراف الدولي من بين الدول الأعضاء في الجمعية العمومية، وعددها 149 اتحاداً، الأمر الذي يعد مكسباً جديداً للاتحاد ورياضة الشراع الحديث الإماراتية، والتي سجلت حضوراً متميزاً على الساحات العالمية والقارية والإقليمية، بفضل دعم المسئولين وجهود الاتحاد والأندية البحرية والرياضية والفرق والأكاديميات.

وتسلم محمد عبدالله العبيدلي، الأمين العام لاتحاد الشراع والتجديف الحديث شهادة الاتحاد الدولي للشراع في أبوظبي، من وفد الاتحاد الدولي ومشرفي البرنامج المفتشين الدوليين، البريطاني ريتشارد بريس، والقبرصي بيانيس.

وهنأ العبيدلي بالنجاح الجديد لمجلس إدارة الاتحاد، والذي يتطلع من خلال استراتيجية العمل إلى وضع بصمة بارزة، حيث نجح في تحقيق العديد من المكاسب الإدارية، من بينها حضوره عضواً فاعلاً في الاتحادين الدولي والآسيوي، بفضل دعم ومساندة الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان.

وقال العبيدلي إن مكاسب الدورة الحالية لمجلس الإدارة متميزة وكبيرة، ويكفي فوز الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان برئاسة المجموعة «آي»، ليصبح عضواً في الاتحاد الدولي للدورة 2024-2028، كما أن الدولة حظيت باستضافة أول دورة دراسات دولية لمديري السباقات للعنصر النسائي على مستوى العالم، كما نفذ الاتحاد وللمرة الأولى برنامجين للمدربين والقياسات في الشراع الحديث، فضلاً عن نتائج المنتخبات الوطنية التي تنوعت بالإنجازات عالمياً وآسيوياً وإقليمياً، وأبرزها أفضل منتخب عربي للرجال والسيدات عام 2024.