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الرياضة

محمد بن كايد القاسمي يستعرض مع زيكو تطور الكرة العالمية

محمد بن كايد القاسمي يستعرض مع زيكو تطور الكرة العالمية
16 يناير 2025 17:29

 
رأس الخيمة (وام)

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استعرض الشيخ محمد بن كايد القاسمي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، مع المدرب العالمي، والنجم البرازيلي السابق زيكو، التطور الذي تشهده الكرة العالمية، ومراحل نمو الكرة الإماراتية.
وتبادل الشيخ محمد بن كايد القاسمي، خلال اللقاء الذي عقد في رأس الخيمة، الأحاديث الودية مع النجم زيكو، وأبرز المحطات الرياضية للنجم البرازيلي، والمتابعة الكبيرة للمشهد العالمي في كرة القدم، وأهمية مواكبة الطفرة العالمية في كرة القدم.
وأكد الشيخ محمد بن كايد القاسمي أن البرازيلي زيكو يعد نجماً بارزاً بمسيرته المتميزة مع المنتخب البرازيلي على مدار عقود عدة، ونجاحاته الكبيرة في مجال التدريب، وصورة ملهمة للأجيال القادمة.
وأوضح أن اللقاء تطرق إلى مسيرة الكرة الإماراتية، وتطورها خلال الأجيال المختلفة، إذ عبر النجم البرازيلي زيكو عن إعجابه بمستوى الاهتمام الذي تحظى به، والشغف بها في المجتمع الإماراتي، كما أكد ضرورة بذل المزيد من الجهود لتعزيز تطورها على المستويات كافة.
وأهدى الشيخ محمد بن كايد القاسمي النجم البرازيلي هدية تذكارية، تقديراً لزيارته الحالية إلى الإمارات.

الإمارات
رأس الخيمة
محمد بن كايد القاسمي
البرازيل
زيكو
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