الخميس 16 يناير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«صدارة ثلاثية» في انطلاق «جولف ديزرت كلاسيك»

«صدارة ثلاثية» في انطلاق «جولف ديزرت كلاسيك»
16 يناير 2025 17:56


دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
المهيري يتصدر بطولة «الخيول الصغيرة» في «الشراع الدولية»
شرودر: النصر يعرف التعامل مع المباريات المصيرية والمواعيد الكبرى


يتقاسم الأميركي ديفيد فورد، والبرتغالي ريكاردو جوفيا، والأسترالي ديفيد ميشيلوزي، صدارة «الجولة الأولى» من «النسخة 36» لبطولة «هيرو دبي ديزرت كلاسيك للجولف»، التي تتواصل إلى الأحد المقبل، بمشاركة 126 من أفضل لاعبي العالم الذين يتنافسون على جوائز 9 ملايين دولار، والسعي لحفر اسمهم في القائمة التاريخية للمتوجين بـ «كأس الدلة» الشهير.
وتشهد الجولة الثانية يوم الجمعة منافسة قوية لحجز مقاعد التأهل إلى الأدوار النهائية للبطولة، وهو ما انعكس على انطلاقة الجولة الأولى، مع حصد الثلاثي فورد وجوفيا وميشيلوزي 7 ضربات تحت المعدل، بمجموع 65 ضربة لكل لاعب، والصعود إلى صدارة الترتيب مبكراً بطموحات كبيرة للاعبين الباحثين عن الفوز الأول في مسيرتهم في جولة «دي بي ورلد».
وخطف ديفيد فورد، الأضواء، بحكم مشاركته لاعباً هاوياً في المنافسات، والذي حصل على بطاقة المشاركة المباشرة في بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك، بفضل مبادرة تقوم من خلالها البطولة بدعوة متصدر ترتيب جولة «بي جي أيه» الجامعية في الولايات المتحدة.
أما ريكاردو جوفيا، يعود إلى الإمارات التي عرف فيها النجاح سابقاً، عندما تُوج بلقب بطولة أبوظبي للتحدي عام 2023، ضمن جولة التحدي العالمية.
واكتفى الأيرلندي الشمالي روري ماكلروي، حامل اللقب وصاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز في أربع مناسبات، بتسجيل ضربتين تحت المعدل بمجموع 70 ضربة.
على صعيد آخر، كسب فريق «دي بي ورلد» تحدي «برو-أم» بقيادة الأسترالي مين وو لي، وهي المسابقة السنوية التي تسبق انطلاق المنافسات، ويقود فيها لاعب محترف كل فريق يضم معه ثلاثة لاعبين هواة.
ونجح «لي» من قيادة الفريق الذي ضم معه نافيد كامال وراهول ياداف وزاهد نوراني من تحقيق 36 ضربة تحت المعدل، ليتسلموا كؤوساً تذكارية مصغرة من «كأس الدلة» من سيمون كوركيل، المدير التنفيذي لبطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك.
وجاء فريق «الإمارات العالمية للألمنيوم» بالمركز الثاني برصيد 31 ضربة تحت المعدل، وقاده الإنجليزي تومي فليتوود، وضم وليد العطار وماوريتزولا نوسي وجاك سكيلتون، وبالمركز الثالث فريق «هيرو دبي ديزرت كلاسيك» برصيد 31 ضربة تحت المعدل وبفارق ضربتين في الحسابات الفاصلة للمركز الثاني، بقيادة روري ماكلروي، وضم باون مونجال وريتشارد تاي وهانو كرومير.

 

الإمارات
دبي
الجولف
آخر الأخبار
رئيس الدولة يصدر مرسوماً اتحادياً بتعيين رئيس تنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع
علوم الدار
رئيس الدولة يصدر مرسوماً اتحادياً بتعيين رئيس تنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع
اليوم 18:39
لحظة انطلاق الصاروخ "نيو غلين"
الترفيه
"بلو أوريجين" تطلق أول رحلة لصاروخها "نيو غلين"
اليوم 19:39
«أبحاث التكنولوجيا» و«أدنوك» يوقّعان اتفاقية للارتقاء بحلول الطاقة المستدامة
اقتصاد
«أبحاث التكنولوجيا» و«أدنوك» يوقّعان اتفاقية للارتقاء بحلول الطاقة المستدامة
اليوم 19:39
جمارك أبوظبي تدشن مشروع تطوير نظام عمليات جمركية مدعوم بالذكاء الاصطناعي
اقتصاد
جمارك أبوظبي تدشن مشروع تطوير نظام عمليات جمركية مدعوم بالذكاء الاصطناعي
اليوم 19:38
«كيليكس بايو» تستحوذ على «ديابيتيك» للصناعات الدوائية الحيوية
اقتصاد
«كيليكس بايو» تستحوذ على «ديابيتيك» للصناعات الدوائية الحيوية
اليوم 19:33
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©