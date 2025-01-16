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الرياضة

يوسف سفري: مشاركة بيرسي تاو في «السوبر» حافز كبير

يوسف سفري: مشاركة بيرسي تاو في «السوبر» حافز كبير
16 يناير 2025 18:36

 
معتصم عبدالله (دبي)

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عبر المغربي يوسف سفري، مدرب قطر القطري، عن سعادته بتعاقد ناديه مع الجنوب أفريقي بيرسي تاو، قادماً من الأهلي المصري، مؤكداً جاهزيته لخوض مباراة «السوبر الإماراتي القطري»، أمام مضيفه النصر مساء السبت على استاد آل مكتوم.
وقال سفري، في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي: «الكل يعرف أهمية اللاعب وقدراته من أجل إعطاء إضافة للنادي، ولا أعتقد أنه يحتاج وقتاً طويلاً للتأقلم، في ظل وجوده مع مجموعة من اللاعبين المتميزين في الفريق، أمثال بدر بانون، وسيبستيان سوريا وخافي مارتينيز وغيرهم، مما يسهل مهمته مع الفريق»، وتضم قائمة «القطراوي» ثلاثة لاعبين سابقين مع الأهلي المصري، ممثلين في الجنوب أفريقي بيرسي تاو المنضم حديثاً للفريق، وأحمد عبدالقادر، والمغربي بدر بانون
وأضاف: «سعداء بأن تكون أول مباراة لبيرسي تاو مع قطر القطري في السوبر أمام النصر الإماراتي، وهو الأمر الذي سيشكل حافزاً إضافياً للاعب لتقديم الأفضل».
وحول تأثير النتائج السلبية لقطر في الدوري القطري، أوضح سفري: «النتائج في الدوري ليس لديها تأثير على مباراة السوبر أمام النصر، درسنا المنافس بشكل جيد، ونعرف نقاط قوته، حيث يعد بين الأقوى في الدوري، ولدينا العزيمة والإرادة من أجل الفوز بالكأس».
وقال: «نشكر الأشقاء في الإمارات على حفاوة الاستقبال والتنظيم المتميز، ونتطلع لتقديم مباراة قوية في نهائي مهم وكبير لجماهير الفريقين».

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