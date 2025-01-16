مستقبل محمد صلاح.. 3 سيناريوهات أمام «الفرعون المصري»!



معتز الشامي (أبوظبي)



من المتوقع أن تكون الأشهر المقبلة محتدمة في سباق التوقيع مع المصري محمد صلاح «جناح» ليفربول الإنجليزي.

ومع نهاية عقده في يونيو المقبل، يحظى «الفرعون» باهتمام كبير من باريس سان جيرمان، كما كشف منذ أسابيع.

وتأتي أكبر منافسة لباريس سان جيرمان من جانب فريقه الحالي «ليفربول» الذي يأمل في التوقيع معه لتمديد العقد، إضافة إلى الاهتمام المتزايد من أندية السعودية بهداف الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم حتى الآن.

وقرر الهلال السعودي، المهتم بمحمد صلاح منذ سنوات عدة، تسريع هذا الملف عبر استئناف الاتصالات مع صلاح، على أمل تجاوز المنافسة الباريسية والإنجليزية، بحسب صحيفة «ليكيب».

ومنذ سنوات، يحاول صندوق الاستثمارات العامة السعودي، الذي يدير أكبر الأندية المحلية، إغراء قائد منتخب مصر.

وفي الأيام الأخيرة، استأنف الجانب السعودي اتصالات ملموسة مع صلاح لعرض فرصة الانضمام إلى الهلال، من دون الوصول في الوقت الراهن، إلى عرض ملموس.

ومع الرحيل المنتظر للبرازيلي نيمار، سيكون الهلال قادراً على تسجيل لاعب أجنبي إضافي، ويحلم النادي بالنجاح في إقناع صلاح.

في السباق للفوز بالدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا مع ليفربول هذا الموسم، يتعين على لاعب تشيلسي السابق أن يتخذ قراراً بشأن ما سيفعله في مسيرته.