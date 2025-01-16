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الرياضة

شرودر: النصر يعرف التعامل مع المباريات المصيرية والمواعيد الكبرى

شرودر: النصر يعرف التعامل مع المباريات المصيرية والمواعيد الكبرى
16 يناير 2025 19:05

 
معتصم عبدالله (دبي)

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أكد الهولندي ألفريد شرودر مدرب النصر، استحقاق فريقه خوض مباراة «السوبر الإماراتي القطري»، أمام ضيفه قطر القطري مساء السبت على استاد آل مكتوم، عطفاً على أداء الفريق ونتائجه في الموسم الماضي، بعد أن حل وصيفاً لكأس رئيس الدولة في 2023- 2024.
وقال شرودر في المؤتمر الصحفي لمباراة السوبر: «متحمسون لخوض النهائي، وأعتقد أن فريقي استحق المشاركة في السوبر، عطفاً على الأداء والنتائج في الموسم الماضي، ونعرف تماماً كيف نلعب المباريات المصيرية والمواعيد الكبرى، والفوز باللقب حافز مهم للفريق والجماهير».
وكشف شرودر عن جاهزية لاعبه عبدالله توري، في الوقت الذي تأكد فيه استمرار غياب البوسني سمير مميسفيتش للإصابة، وقال: «شاهدنا المنافس في أكثر من مباراة، ونتطلع إلى تقديم أداء متميز»، لافتاً إلى معرفته الجيدة بلاعب قطر القطري بيرسي تاو المنضم حديثاً من الأهلي المصري، وقال: «دربت تاو سابقاً مع كلوب بروج، وهو لاعب متميز، كما أن المنافس يضم عدداً من اللاعبين الجيدين، ونركز على أداء المنافس بشكل عام».

 

الإمارات
دبي
النصر
قطر
ألفريد شرودر
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