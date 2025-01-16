المهيري يتصدر بطولة «الخيول الصغيرة» في «الشراع الدولية»



أبوظبي (الاتحاد)



برعاية الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة نادي أبوظبي للسيدات، ونادي العين للسيدات، مالك ومؤسس إسطبلات الشراع، تألق بريق الفارس حميد عبد الله المهيري على صهوة الفرس «أرجنتينا دو كريسكر زد» التي حققت فوزاً رائعاً في أولى منافسات بطولة الخيول الصغيرة عمر 7 سنوات، من دول المجموعة الإقليمية السابعة، في منافسة المرحلتين الخاصة برعاية الشراع فارم، على حواجز بلغ ارتفاعها 125 سم، وتنافس فيها 28 خيلاً، وتصدر البطل المرحلة الثانية بزمن 30:26 ثانية.

وانطلقت فعاليات بطولة الشراع الدولية فئة الأربع نجوم صباح اليوم، وهي ثاني البطولات الدولية لقفز الحواجز التي تنظمها إسطبلات الشراع للأسبوع الثاني على التوالي، وتجري فعاليات منافساتها على مدى أربعة أيام حتى الأحد المقبل.

ويتزامن مع الحدث الرئيس من فئة الأربع نجوم، بطولة الشراع الدولية من فئة النجمتين، وبطولة دولية من فئة النجمة الواحدة، تأهيلي خيول القفز الصغيرة من دول المجموعة الإقليمية السابعة في الاتحاد الدولي للفروسية، ويشارك في البطولة 169 فارساً، من 35 دولة، بصحبتهم 351 خيلاً، منها 289 خيلاً من الإمارات، و10 خيول من دول الخليج، و52 خيلاً من أوروبا وغيرها.

وبادرت الفارسة البريطانية شارلوت ويلكر بالفوز على صهوة الفرس «فيكتوريا» في أولى منافسات بطولة الشراع الدولية لقفز الحواجز من فئة الأربع نجوم، بمواصفات المرحلتين الخاصة برعاية الشراع فارم، على حواجز بلغ ارتفاعها 120 سم، وتنافس فيها 31 خيلاً، وبفارق التوقيت فازت البطلة بزمن المرحلة الثانية 30.44 ثانية، ومن بعدها اصطفت خيول الإمارات من المركز الثاني وحتى الخامس، وحل ثانياً الفارس محمد حمد الكربي مع الفرس «أونورا جيه» بزمن 30.77 ثانية، وجاء ثالثاً الفارس عمر عبد العزيز المرزوقي بصحبة الجواد «كينج ليون زد»، مسجلاً 31.59 ثانية في المرحلة الثانية.

وتعد بطولة الشراع لقفز الحواجز من فئة الأربع نجوم، من البطولات الدولية الموسمية الرائدة على أرض الإمارات، وتجتذب دوراتها مشاركة نخبة فرسان القفز من دول العالم، منذ انطلاقتها الأولى عام 2017، ومن بعدها تواصل عطاء البطولة التي شكلت فتحاً أمام «فرسان الإمارات» لقفز الحواجز، وإحدى المنصات الكبرى التي انطلق منها منتخب الإمارات لقفز الحواجز نحو تحقيق غاياته الميدانية، وترجمتها إلى إنجازات مشهودة متوّجة بألقاب أرفع البطولات الدولية، وصولاً إلى نهايات كأس الأمم «سابقاً»، ومنازلتهم لنخبة فرسان صفوة منتخبات القفز في العالم، أبطال دوري لونجين للأمم، وطرق أبواب الأولمبياد بفريق كان حاضراً في «أولمبياد باريس».