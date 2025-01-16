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الرياضة

أندية وملاعب «تعاند» صلاح في «البريميرليج»!

أندية وملاعب «تعاند» صلاح في «البريميرليج»!
16 يناير 2025 19:12

 
معتز الشامي (أبوظبي)


يعد محمد صلاح أحد أفضل المهاجمين في الدوري الإنجليزي، ويملك سجلاً تهديفياً جيداً أمام جميع الأندية التي واجهها تقريباً في «البريميرليج».
وفشل صلاح في التسجيل أو صناعة الأهداف في 3 مباريات بالدوري الإنجليزي هذا الموسم، اثنتان منها أمام نوتنجهام فورست، والأخرى مع فولهام.
كما فشل في فض الشراكة مع مهاجم ليستر سيتي جيمي فاردي
«15 مباراة»، والانفراد بقائمة أكثر اللاعبين مساهمة بالأهداف خلال مباريات متتالية في «البريميرليج».
وواجه صلاح خلال مسيرته في «البريميرليج» مع تشيلسي وليفربول 37 فريقاً مختلفاً، وفشل في التسجيل أمام 4 منافسين فقط، كان من بينهما ليفربول نفسه، خلال فترة وجوده مع «البلوز».
وهناك 4 فرق واجهها صلاح ولم يسجل ضدها أي هدف في «البريميرليج».


سوانزي سيتي
واجه سوانزي 4 مرات، اثنتان مع تشيلسي، ومثلها مع ليفربول، لكنه فشل في التسجيل، وكانت مشاركاته مع «البلوز» قصيرة، وصنع هدفين مع «الريدز».

سندرلاند

واجه مهاجم بازل السابق سندرلاند مرة واحدة أثناء وجوده في ستامفورد بريدج، لكنه فشل في التسجيل، إذ شارك لمدة 66 دقيقة في الخسارة المخيبة للآمال 2-1 عام 2014.

لوتون تاون

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أمضى لوتون موسماً في الدوري الإنجليزي قبل أن يهبط مرة أخرى إلى دوري الدرجة الأولى.
غاب صلاح عن الفوز 4-1 في أنفيلد، وفشل في التسجيل في التعادل 1-1 في ملعب «كينيلورث رود».

ليفربول

وفي مفاجأة أخرى، فإن النادي الرابع الذي فشل صلاح في التسجيل في مرماه في الدوري الإنجليزي هو في الواقع فريقه الحالي.
خلال فترة وجوده في تشيلسي، واجه صلاح «الريدز»، لكنه فشل في التسجيل، إذ لعب 60 دقيقة في المباراة التي دمرت آمال ليفربول في الفوز باللقب في عام 2014، عندما انزلق ستيفن جيرارد.

ملاعب ضد «الفرعون»

فشل محمد صلاح أيضًا في التسجيل بـ 7 ملاعب إنجليزية خلال مسيرته في الدوري مع تشيلسي وليفربول.
أضاع صلاح مطلع الأسبوع الحالي فرصة كسر نحسه في ملعب نوتنجهام فورست «سيتي جراوند»، بعد فشله في التسجيل في تعادل «الريدز» مع فورست (صاحب المركز الثاني بالبريميرليج)، إذ كان قد فشل أيضاً في التسجيل في زيارته الأولى للمعلب موسم 2022-2023.
ولم ينجح صلاح أيضاً في هز الشباك في 6 ملاعب أخرى بالبريميرليج، وهي ملاعب، بيرنلي «تورف مور»، والذي لعب على أرضية ميدانه 5 مباريات وقدم فيها تمريرتين حاسمتين فقط، وشيفيلد يونايتد «برامول لين» الذي خاض عليه 3 مباريات، وسوانزي سيتي مباراتين فقط، وكارديف سيتي مباراتين أيضاً، ولوتون تاون «كينيلورث رود» الذي لعب على أرضيته مباراة واحدة فقط وسندرلاند «ملعب النور» مباراة واحدة أيضاً.
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الدوري الإنجليزي
البريميرليج
محمد صلاح
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فولهام
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