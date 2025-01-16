دورتموند يستهدف راشفورد في«الميركاتو الشتوي»

أنور إبراهيم (القاهرة)



كشفت صحيفة بيلد الألمانية النقاب عن أن بروسيا دورتموند يفكر بجدية في ضم الدولي الإنجليزي ماركوس راشفورد «60 مباراة دولية و17هدفاً»، لتعويض رحيل دونيل مالين «25عاماً» إلى أستون فيلا الإنجليزي، وتدعيم الفريق بمهاجم يجيد اللعب جناحاً ورأس حربة.

واستبعد البرتغالي روبن أموريم المدير الفني لمانشستر يونايتد راشفورد منذ أكثر من شهر، وتحديداً في 7 ديسمبر الماضي، بعد الهزيمة من نوتنجهام فورست 2-3، في «البريميرليج»، ولم يلعب المباريات التالية في 2024.

وقالت الصحيفة إنه لم يلعب أيضاً أول مباراتين في 2025، لأنه كان مريضاً.

ورغم ذلك يؤكد أموريم أنه لا يزال يعتمد على لاعبه، إلا أن رحيل راشفورد لا يزال افتراضاً ممكناً، وإن كان عقده ينتهي في «صيف 2028»، والسبب أنه منفتح على الرحيل لخوض تحدٍ جديد في مكان آخر، حسبما صرح بذلك الصحفي الإنجليزي الشهير هنري وينتر.

وأشارت «بيلد» إلى أن اسم راشفورد تردد في أندية أوروبية عديدة، مثل ميلان الإيطالي، وبرشلونة الإسباني، وموناكو الفرنسي، ثم أُضيف إليها دورتموند، حيث كانت الهزيمة الأخيرة أمام كييل الصاعد من الدرجة الأولى، سبباً في رغبة مسؤولي النادي الألماني في تدعيم هجوم الفريق، خاصة بعد انتقال دونيل مالين إلى أستون فيلا، مقابل 25 مليون يورو، بالإضافة إلى 5 ملايين أخرى متغيرات، ما سمح لدورتموند بالتفكير في استثمار المبلغ في إقناع راشفورد، بالانضمام إلى النادي الألماني.

وأفادت مصادر صحفية إيطالية، أن راشفورد مطلوب أيضاً في نابولي، لتعويض الرحيل المؤكد للجناح الجورجي كفاراستيخليا إلى باريس سان جيرمان.

كما أبدى برشلونة رغبته في استعارة راشفورد حتى نهاية الموسم، إلا أن الصعوبات المالية في «البارسا» قد تحول دون تحقيق هذا الهدف.

وذكرت صحيفة سبورت أن راتب راشفورد في « 10» ملايين يورو، وإن اللاعب على استعداد للتنازل عن مليونين منه مقابل الانضمام إلى «البارسا».

من جهة أخرى، قالت صحيفة ديلي ميل، إن راشفورد لا يمانع أيضاً البقاء في «أولد ترافورد» حتى نهاية عقده، شريطة أن يضمن الحصول على مساحة دقائق مناسبة في الملعب.

ولعب راشفورد هذا الموسم 15 مباراة في الدوري، وسجل 4 أهداف، وصنع هدفاً واحداً، كما شارك في 6 مباريات في الدوري الأوروبي «يوروبا ليج»، وسجل هدفاً وصنع هدفاً آخر.