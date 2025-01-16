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الرياضة

صاعقة تُصيب ميدفيديف في «أستراليا المفتوحة»!

صاعقة تُصيب ميدفيديف في «أستراليا المفتوحة»!
16 يناير 2025 20:43


ملبورن (رويترز)

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تفوق الأميركي الشاب ليرنر تيان على الروسي دانييل ميدفيديف 6-3 7-6 و6-7 و1-6 و7-6، في مباراة ملحمية متأخرة، ليتأهل إلى الدور الثالث ببطولة أستراليا المفتوحة للتنس.
وبدا أن مستوى تيان، القادم من الأدوار التمهيدية، قد تراجع بعدما أنقذ ميدفيديف نقطة المباراة بإرسال ساحق في الشوط الفاصل للمجموعة الثالثة، وقلب تأخره مجموعتين، ليدفع بالمباراة إلى مجموعة خامسة.
لكن اللاعب البالغ عمره 19 عاماً بذل قصارى جهده، ليصبح أصغر لاعب أميركي يتأهل للدور الثالث في أولى البطولات الأربع الكبرى، منذ فعلها بيت سامبراس في 1990 عندما كان سن 18 عاماً.
وبدا ميدفيديف، وصيف بطل أستراليا المفتوحة ثلاث مرات، الأقرب للفوز بالمجموعة الخامسة، خاصة مع ظهور آثار الإرهاق على تيان، لكن المصنف 121 عالمياً ظل نداً للاعب الروسي في تبادلات قوية.
وبعد توقف المباراة لفترة وجيزة بسبب هطول الأمطار، وقرب الساعة الثالثة فجراً بالتوقيت المحلي، أرسل ميدفيديف لحسم المباراة، متقدماً 6-5، ولكن تيان رفض الاستسلام، ورد الكسر ليدفع بالمجموعة إلى شوط فاصل.
وتقدم ميدفيديف في الشوط الفاصل 6-4، لكن تيان عاد في النتيجة، ليحسم المباراة في أول فرصة سنحت له، بعد منافسة استغرقت نحو 5 ساعات. 

التنس
أستراليا
بطولة أستراليا المفتوحة للتنس
ميدفيديف
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