فوز الجزيرة وخسارة بني ياس في «عربية الطائرة»

معتصم عبدالله (أبوظبي)



استهل الجزيرة مشوار المشاركة في «النسخة الـ43» من بطولة الأندية العربية للكرة الطائرة، بالفوز على برقان الكويتي 3-2 في المباراة التي أقيمت على صالة نادي قطر، في الجولة الأولى ضمن «المجموعة الرابعة»، والتي تضم أيضاً غزة الفلسطيني وقطر القطري «المستضيف».

وحسم «فخر أبوظبي» المواجهة أمام برقان الكويتي بنتائج الأشواط «27- 29 و25- 16 و25- 22 و17- 25 و15- 9».

وخسر بني ياس مباراته الأولى في البطولة أمام السلام العُماني 0-3، ضمن «المجموعة الأولى» والتي تضم أيضاً السويحلي الليبي «حامل اللقب».

ويلتقي الجزيرة وبني ياس في «الجولة الثانية»، يوم السبت، غزة الفلسطيني والسويحلي الليبي على التوالي.

وتشهد البطولة التي يستضيفها نادي قطر مشاركة 15 فريقاً تمثل 10 دول، وتتواصل مباريات المجموعات حتى 20 يناير الجاري، وربع النهائي 22 يناير، ونصف النهائي وتحديد المراكز 24 يناير، على أن تختتم البطولة 25 يناير بمواجهة النهائي، وتحديد المراكز من الثالث إلى الثامن.