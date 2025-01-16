شباب الأهلي بطل «درع التحدي» بـ «ثلاثية»



مراد المصري (أبوظبي)



تُوج شباب الأهلي بطلاً لـ «درع التحدي»، في أولى مباريات «السوبر الإماراتي القطري»، بعد الفوز على الريان القطري 3-1، في المباراة التي أقيمت على استاد أحمد بن علي في الدوحة.

وسجل لـ «الفرسان» يوري سيزار في الدقيقة 28، وسردار أزمون في الدقيقة 52، وبالا في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، وللريان رينان فيكتور بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 41.

سيطر شباب الأهلي على مجريات اللقاء منذ ضربة البداية، وكان قريباً من افتتاح التسجيل، بعد تسديدة من بالا من داخل المنطقة، تصدى لها باولو فيكتور، حارس الريان، بصعوبة في الدقيقة التاسعة.

وترجم «الفرسان» أفضليته بإحراز الهدف الأول، بعد تمريرة عرضية أرضية من بالا داخل المنطقة، حولها يوري سيزار بتسديدة قوية عانقت الشباك في الدقيقة 28.

وسجل الريان هدف التعادل، بعد كرة عرضية من روجر جيديس، غالطت المدافع رينان فيكتور الذي حولها بالخطأ داخل مرمى الحارس حمد المقبالي في الدقيقة 41.

أعاد سردار أزمون التقدم إلى شباب الأهلي، إثر مجهود فردي من بالا في الدقيقة 52، ونجح شباب الأهلي في التحكم بإيقاع اللعب، حتى حسم الفوز بهدف ثالث من هجمة مرتدة، ختمها بالا في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني.