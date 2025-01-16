الخميس 16 يناير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

شباب الأهلي بطل «درع التحدي» بـ «ثلاثية»

شباب الأهلي بطل «درع التحدي» بـ «ثلاثية»
16 يناير 2025 21:17

 
مراد المصري (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
فوز الجزيرة وخسارة بني ياس في «عربية الطائرة»
المهيري يتصدر بطولة «الخيول الصغيرة» في «الشراع الدولية»


تُوج شباب الأهلي بطلاً لـ «درع التحدي»، في أولى مباريات «السوبر الإماراتي القطري»، بعد الفوز على الريان القطري 3-1، في المباراة التي أقيمت على استاد أحمد بن علي في الدوحة.
وسجل لـ «الفرسان» يوري سيزار في الدقيقة 28، وسردار أزمون في الدقيقة 52، وبالا في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، وللريان رينان فيكتور بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 41.
سيطر شباب الأهلي على مجريات اللقاء منذ ضربة البداية، وكان قريباً من افتتاح التسجيل، بعد تسديدة من بالا من داخل المنطقة، تصدى لها باولو فيكتور، حارس الريان، بصعوبة في الدقيقة التاسعة.
وترجم «الفرسان» أفضليته بإحراز الهدف الأول، بعد تمريرة عرضية أرضية من بالا داخل المنطقة، حولها يوري سيزار بتسديدة قوية عانقت الشباك في الدقيقة 28.
وسجل الريان هدف التعادل، بعد كرة عرضية من روجر جيديس، غالطت المدافع رينان فيكتور الذي حولها بالخطأ داخل مرمى الحارس حمد المقبالي في الدقيقة 41.
أعاد سردار أزمون التقدم إلى شباب الأهلي، إثر مجهود فردي من بالا في الدقيقة 52، ونجح شباب الأهلي في التحكم بإيقاع اللعب، حتى حسم الفوز بهدف ثالث من هجمة مرتدة، ختمها بالا في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني.

الإمارات
قطر
شباب الأهلي
الريان
آخر الأخبار
رئيس الدولة يصدر مرسوماً اتحادياً بتعيين رئيس تنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع
علوم الدار
رئيس الدولة يصدر مرسوماً اتحادياً بتعيين رئيس تنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع
اليوم 18:39
رئيس الدولة والرئيس المصري يبحثان علاقات البلدين والتطورات في المنطقة
علوم الدار
رئيس الدولة والرئيس المصري يبحثان علاقات البلدين والتطورات في المنطقة
اليوم 21:43
أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة
الأخبار العالمية
وصول الأمين العام للأمم المتحدة إلى لبنان
اليوم 21:33
محمد بن راشد يكرم الفائزين بجائزة «نوابغ العرب 2024»
علوم الدار
محمد بن راشد يكرم الفائزين بجائزة «نوابغ العرب 2024»
اليوم 21:24
فلسطينيون يصطفون للحصول على الغذاء في قطاع غزة
الأخبار العالمية
بلينكن يعلّق على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
اليوم 21:18
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©