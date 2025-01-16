الهلال.. زلزال بـ«قوة التسعة»!



الرياض (د ب أ)



أمطر الهلال شباك ضيفه الفتح، وفاز عليه 9- صفر، ضمن «الجولة الـ15» من الدوري السعودي لكرة القدم، ورفع الهلال رصيده إلى 40 نقطة، وتجمد رصيد الفتح عند ست نقاط في المركز الثامن عشر والأخير، بفارق ست نقاط خلف كل من الأخدود والوحدة والفيحاء، أصحاب المراكز الخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر على الترتيب.

وتقدم الهلال عن طريق خاليدو كوليبالي في الدقيقة 20، قبل أن يضيف رينان لودي الهدف الثاني في الدقيقة 39.

وفي الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الأول، سجل ماركوس ليوناردو الهدف الثالث للهلال من ضربة جزاء، فيما أضاف سيرجي ميلنكوفيتش سافيتش الهدف الرابع، بعد ذلك بثلاث دقائق.

وسجل الهلال هدفه الخامس في الدقيقة 54 عن طريق ماركوس ليوناردو، الذي أضاف الهدف الشخصي الثاني له، فيما سجل اللاعب ذاته الهدف الثالث له والسادس للهلال في الدقيقة 65.

وفي الدقيقة 89 سجل عبدالله الحمدان الهدف السابع، فيما أضاف مالكوم الثامن في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني، وتكفل فيصل العبد الواحد، لاعب الفتح، بتسجيل الهدف التاسع للهلال بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني.

ولم تتوقف مشاكل الفتح في المباراة عند النتيجة الكبيرة، بل امتدت أيضاً للنقص في الصفوف، حيث تعرض زياد الجري، لاعب الفريق، للطرد في الثواني الأخيرة من الشوط الثاني.