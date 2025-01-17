«هاتريك الفيل» ينقذ رقبة «اليونايتد»!



مانشستر (أ ف ب)



سجل الإيفواري أماد ديالو ثلاثية «هاتريك» مثيرة في غضون 12 دقيقة، لينقذ مانشستر يونايتد من الخسارة أمام ساوثهامبتون متذيل ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم، ويمنحه فوزاً متأخراً 3-1 ضمن المرحلة الـ21.

وبعدما افتتح الأوروجوياني مانويل أوجارتي التسجيل لمصلحة ساوثهامبتون عن طريق الخطأ في مرمى فريقه (43)، عادل ديالو النتيجة في الدقيقة 82، قبل أن يمنح «الشياطين الحمر» النقاط الثلاث بهدفين قاتلين في الدقيقتين 90 و94.

وقال مدرب اليونايتد البرتغالي روبن أموريم «لم نلعب مباراة جيدة، لكن في هذه اللحظة، الفوز هو أهم شيء، والشعور هو أن أمامنا الكثير لنفعله، الفريق متعب حقاً، لم تكن المشكلة نقصاً في الحماس، بل في السيطرة على المباراة».

وتقدم اليونايتد إلى المركز الثاني عشر في ترتيب «البريميرليج» برصيد 26 نقطة، واضعاً الحد لسلسلة من أربع مباريات متتالية بلا فوز في الدوري (3 هزائم وتعادل).

من جهته، تجمد رصيد ساوثهامبتون عند 6 نقاط في قاع الترتيب، حيث يسير بثبات نحو الهبوط إلى المستوى الثاني «تشامبيونشيب».

وقال مدرب ساوثهامبتون الكرواتي إيفان يوريتش «قدمنا أداءً جيداً للغاية لمدة 75-80 دقيقة، لكننا افتقدنا العقلية اللازمة للفوز بالمباراة».

وأضاف «هناك لحظة يتعين عليك أن تكون ذكياً، وأن تكون أكثر شراسة للقيام بأشياء معينة، كنا مثل الأطفال الأبرياء في بعض اللحظات، وخسرنا المباراة التي سيطرنا عليها لمدة 75 دقيقة».

ودخل اليونايتد إلى المباراة بمعنويات مرتفعة نسبياً، إثر فوزه على مضيفه أرسنال بركلات الترجيح 5-3، بعد تعادلهما 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي ليبلغ الدور الرابع من مسابقة كأس إنجلترا.

وعلى ملعب أولد ترافورد، واجه أصحاب الأرض بداية عصيبة ظنوا فيها أنهم على مشارف الخسارة الرابعة توالياً على أرضهم، إذ نجح الضيوف في هز شباكهم، إثر ركلة ركنية حولها تايلر ديبلينج برأسه، قبل أن ترتد من أوجارتي إلى داخل الشباك (43).

ولم يتمكن اليونايتد من فرص التعادل سوى في الدقيقة 82 عن طريق ديالو الذي توغل داخل المنطقة، وأخفق في تسديدته الأولى، قبل أن ينجح في الثانية.

وفيما ظن الجميع أن المباراة ذاهبة نحو التعادل، ضرب ديالو مستغلاً تمريرة جميلة من «البديل» الدنماركي كريستيان إريكسن (90)، قبل أن يستغل خطأ فادحاً من دفاع ساوثهامبتون ليحرز الهاتريك (94).

ومن ناحية أخرى، فاز برايتون على مضيفه إيبسويتش تاون 2-0،

وتقدم برايتون إلى المركز التاسع بـ 31 نقطة، فيما بقي إيبسويتش ضمن منطقة الخطر، حيث يحتل المركز الثامن عشر بـ 16 نقطة.