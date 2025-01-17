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الرياضة

مدرب الهلال يرحب برحيل نيمار: يُفترض ألا يستمر معنا !!

مدرب الهلال يرحب برحيل نيمار: يُفترض ألا يستمر معنا !!
17 يناير 2025 10:40


أنور إبراهيم (القاهرة)

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تسببت الإصابات المتكررة للنجم البرازيلي نيمار دا سيلفا «32عاماً» في عدم مشاركته في مباريات فريقه الهلال السعودي إلا نادراً، حيث لم يلعب إلا 7 مباريات فقط منذ وصوله للسعودية في 15 أغسطس 2023، سجل خلالها هدفاً «يتيماً» وصنع 3 أهداف.
هذه المحصلة الضعيفة جداً لا ترضي البرتغالي خورخي جيسوس «70 عاماً» المدير الفني للهلال، الذي بدا واضحاً إنه يدفعه دفعاً نحو الرحيل، بعد أن قرر إستبعاده من القائمة المحلية للفريق.
وبعد الفوزالكبيرالذي حققه الهلال 9- صفر، على الفتح في الجولة 15 للدوري السعودي، قال جيسوس: نيمارلايمكنه اللعب على المستوى الذي إعتدنا عليه، والأمورأصبحت صعبة جداً بالنسبة له، وللأسف لايمكنني ضمه إلى قائمة الفريق المحلية، وربما يشارك في بعض مباريات دوري أبطال أسيا، لأنه لايزال متعاقداً مع النادي وعلى أية حال، عليه أن يقرر مصيره ومستقبله في أقرب فرصة.
وأضاف جيسوس قائلاً: الأمريتوقف أيضاً على مسؤولي النادي، ويمتد عقد نيمارمع الهلال حتى صيف 2025، ويغيب حالياً عن الفريق حيث يمضى فترة إعادة التأهيل من إصابة عضلية لحقت به في بداية نوفمبر الماضي.
وأضاف جيسوس: نحن نبحث عن جناح في الوقت الحالي في مركزه، تحسباً لرحيله، لأنه يُفترض ألا يستمر معنا، طالما إنه لم يُسجل في القائمة المحلية. وأشاد بالدوري السعودي، وقال إنه من أفضل الدوريات في العالم.
جدير بالذكرأن تاريخ نيمار الكروي حافل بالإصابات من كل نوع في الرباط الصليبي وغضروف الركبة والكاحل ووجه القدم، وغيرها من الإصابات العضلية المتنوعة، حدث ذلك في كل الأندية التي لعب لها، سواء برشلونة أو باريس سان جيرمان أوالهلال، وأيضاً مع منتخب بلاده، وتأثر مستواه كثيراً نتيجة هذه الإصابات «الموجعة» ولم يستطع أن يعود بعدها أبداً إلى المستوى الذي كان عليه في بداية مسيرته الإحترافية في أوروبا، حيث كان يتنبأ له العديد من خبراء الكرة، بإمكانية الحصول على أكثر من كرة ذهبية كأفضل لاعب في العالم، ولكن الرياح لم تأت بما يشتهيه «نجم السامبا».
يُذكر أن البرتغالي خورخي جيسوس المولود في 24 يوليو 1954، بدأ مسيرته لاعباً في سبورتنج لشبونة 1969، وإعتزل في 1989، وإتجه إلى التدريب، ومن أبرزالأندية التي دربها، سبورتنج لشبونة وبنفيكا وفيتوريا سيتوبال وفلامنجو وفنرباخشة والهلال. 

نيمار
نيمار دا سيلفا
الهلال السعودي
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