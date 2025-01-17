سابالينكا تتخلص من «لحظات حرجة» في «أستراليا المفتوحة»



ملبورن (رويترز)



تعافت أرينا سابالينكا حاملة اللقب من أداء سيئ، لتشق طريقها إلى الدور الرابع في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، بفوزها 7-6 و6-4 على كلارا تاوسون.

لم تكن المباراة الأولى التي أقيمت على ملعب رود ليفر في مستهل منافسات اليوم السادس من البطولة من مواجهات التنس الكلاسيكية لكن سابالينكا كانت سعيدة لأنها خرجت سالمة، بعد أكثر من ساعتين بقليل في أحوال جوية صعبة.

وقالت سابالينكا «قدمت تاوسون لمحات رائعة في التنس، السعادة لا تسعني حقاً بإنهاء هذه المباراة لمصلحتي، والتأهل إلى الدور الرابع».

ولم تكن سابالينكا في أفضل حالاتها في أول دورين، وخسرت إرسالها أربع مرات أمام تاوسون في مجموعة افتتاحية متذبذبة، لكن منافستها كانت مسرفة بنفس القدر، إذ عانت اللاعبتان من الرياح.

وقالت سابالينكا التي خسرت إرسالها أربع مرات في مجموعة افتتاحية لمباراة للمرة الأولى منذ بطولة سان دييجو في 2022 «الأحوال الجوية كانت صعبة للغاية، خاصة في ضربات الإرسال، الكرات ثقيلة والملعب بطيء، وكنت أحفز نفسي فقط على الاستمرار».

وتقدمت تاوسون 5-3 لكن سابالينكا ردت بقوة، ونجحت المصنفة الأولى في استعادة ثبات المستوى لتتعادل 5-5، قبل أن تتعافى تاوسون وتنقذ أربع نقاط لحسم المجموعة، وتفرض شوطاً فاصلاً نجحت خلاله في مجاراة منافستها القادمة من روسيا البيضاء في أول 10 نقاط.

لكن سابالينكا زادت إيقاعها، وحصلت على نقطة لحسم المجموعة بضربة خلفية قوية ناجحة قبل أن تنهيها لمصلحتها بضربة أمامية قوية لتترك تاوسون بطلة أوكلاند محبطة بعض الشيء بعد 63 دقيقة من التعب.

ومنحت الدنمركية منافستها فرصة كسر الإرسال في وقت مبكر من المجموعة الثانية، لكنها واصلت صناعة الفرص لتتعادل 4-4 قبل أن تخور قواها بعد شوط ماراثوني شهد تعادلهما سبع مرات.

وأكملت سابالينكا الفوز بالمباراة والإرسال معها، لتحافظ على آمالها في أن تصبح أول لاعبة تفوز بثلاثة ألقاب متتالية في ملبورن بارك منذ مارتينا هينجيز من 1997 إلى 1999. وستلعب في المباراة المقبلة ضد مجدالينا فريخ أو ميرا أندريفا.

وتغلبت المصنفة 27 أنستاسيا بافليوتشينكوفا على الألمانية المخضرمة لورا سيجموند 6-1 و6-2.

