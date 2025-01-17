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الرياضة

الاتحاد يتمسك بـ «القمة المشتركة» مع الهلال

الاتحاد يتمسك بـ «القمة المشتركة» مع الهلال
17 يناير 2025 11:09

 
الرياض (د ب أ)

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واصل الاتحاد سعيه لاستعادة صدارة ترتيب الدوري السعودي لكرة القدم، وذلك بعد فوزه الكبير على ضيفه الرائد 4-1، ضمن «الجولة 15» من المسابقة.
ورفع الاتحاد رصيده إلى 40 نقطة في المركز الثاني، بفارق الأهداف فقط خلف المتصدر الهلال، والذي حقق فوزاً كاسحاً على ضيفه الفتح 9-صفر، ضمن منافسات الجولة ذاتها.
على الجانب الآخر، تجمد رصيد الرائد عند 14 نقطة في المركز الثالث عشر، وهو يبتعد بفارق نقطتين فقط عن مراكز الهبوط. وتقدم الاتحاد في الدقيقة 21 عن طريق نجمه الفرنسي كريم بنزيمة، قبل أن يضيف الهولندي ستيفن برجوين الهدف الثاني في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الأول. وفي الدقيقة 58 سجل نايف هزازي الهدف الوحيد للرائد، فيما سجل الاتحاد هدفه الثالث في الدقيقة 71 عن طريق عبد الرحمن العبود، ثم اختتم زميله الجزائري حسام عوار «الرباعية»، بعد ذلك بست دقائق.
وبدأ الاتحاد المباراة مهاجماً، ومستعينا بالثلاثي الهجومي كريم بنزيمة وستيفن برجوين وعبد الإله هوساوي، ومن خلفهم صانع الألعاب المتميز حسام عوار.
وفي الدقيقة 21 سجل الاتحاد هدفه الأول عن طريق كريم بنزيمة، بعدما تلقى عرضية رائعة من ستيفن برجوين، ليوجهها بنزيمة بطريقة رائعة في شباك الرائد مسجلاً أول الأهداف.
وأنهى الاتحاد الشوط الأول متقدماً بهدفين دون رد، حينما مرر بنزيمة الكرة في وسط الملعب لبرجوين، لينطلق الأخير من منتصف الملعب متجاوزاً دفاع الرائد، ويسدد كرة أرضية هزت شباك الرائد للمرة الثانية، في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.
ومع بداية الشوط الثاني، نجح الرائد في تنظيم صفوفه وتحسن أداؤه نسبياً، ليسجل هدف تقليص الفارق في الدقيقة 58 عن طريق نايف هزازي.
وجاء هدف نايف هزازي، بعدما قدم زميله أمير سعيود مجهوداً رائعاW على الجهة اليمنى، مراوغاً أكثر من لاعب، ليمررها إلى هزازي القادم من الخلف، والذي سددها مباشرة في الشباك.
وفي الدقيقة 71 سجل عبد الرحمن العبود الهدف الثالث للاتحاد، حيث تقدم بالكرة، وانفرد بمرمى الرائد، ليضع الكرة على يسار الحارس صالح الوحيمد.
وبعد ذلك بست دقائق، سجل حسام عوار الهدف الرابع للاتحاد، بعدما تلقى كرة عرضية من الجهة اليمنى، ليسيطر عليها ببراعة, ويضعها على يسار الوحيمد مجدداً، ليكمل رباعية فريقه.

السعودية
الدوري السعودي
اتحاد جدة
الهلال السعودي
كريم بنزيمة
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