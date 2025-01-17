الجمعة 17 يناير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«السيتي» يتفق مع فرانكفورت على ضم مرموش

«السيتي» يتفق مع فرانكفورت على ضم مرموش
17 يناير 2025 11:26

 
لندن (د ب أ)

أخبار ذات صلة
«هاتريك الفيل» ينقذ رقبة «اليونايتد»!
دورتموند يستهدف راشفورد في«الميركاتو الشتوي»


قال صحفي الانتقالات الشهير، الإيطالي فابرزيو رومانو، إن المصري عمر مرموش، مهاجم آينتراخت فرانكفورت الألماني، انتقل إلى مانشستر سيتي الإنجليزي.
وكانت تقارير صحفية عالمية قد أكدت وجود مفاوضات بين الناديين، حول انتقال اللاعب المصري الدولي إلى صفوف بطل الدوري الإنجليزي في آخر أربعة مواسم، فريق مانشستر سيتي. وأوضح رومانو عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي، أنه تم الاتفاق على عقد لمدة 5 أعوام، مبيناً أن مرموش كان لديه رغبة كبيرة في الانتقال للفريق الإنجليزي الذي يدربه الإسباني جوارديولا.
وينضم مرموش لمانشستر سيتي، إلى جانب صفقات أخرى من المقرر إعلانها رسمياً في الفترة المقبلة، حيث أكدت وسائل إعلام بريطانية أن فريق جوارديولا أتم الاتفاق مع لنس الفرنسي على ضم مدافعه الأوزبكي عبد القادر خوسانوف، بالإضافة إلى لاعب وسط بالميراس البرازيلي، فيتو رييس.
ويحتل مانشستر سيتي المركز السادس في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 35 نقطة.

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
مانشستر سيتي
أينتراخت فرانكفورت
عمر مرموش
الدوري الألماني
بيب جوارديولا
آخر الأخبار
محمد بن زايد
علوم الدار
محمد بن زايد: 17 يناير يوم نستذكر فيه النخوة وتماسك شعب الإمارات وتضامنه
اليوم 09:04
«السيتي» يتفق مع فرانكفورت على ضم مرموش
الرياضة
«السيتي» يتفق مع فرانكفورت على ضم مرموش
اليوم 11:26
«أسطورة اليونايتد» يتوقع عودة صراع رونالدو وميسي بعد «المونديال»!
الرياضة
«أسطورة اليونايتد» يتوقع عودة صراع رونالدو وميسي بعد «المونديال»!
اليوم 11:23
الاتحاد يتمسك بـ «القمة المشتركة» مع الهلال
الرياضة
الاتحاد يتمسك بـ «القمة المشتركة» مع الهلال
اليوم 11:09
أنور قرقاش
علوم الدار
قرقاش: 17 يناير.. تاريخ وطني يجسد معاني النخوة والجاهزية
اليوم 11:08
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©