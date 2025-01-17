«السيتي» يتفق مع فرانكفورت على ضم مرموش



لندن (د ب أ)



قال صحفي الانتقالات الشهير، الإيطالي فابرزيو رومانو، إن المصري عمر مرموش، مهاجم آينتراخت فرانكفورت الألماني، انتقل إلى مانشستر سيتي الإنجليزي.

وكانت تقارير صحفية عالمية قد أكدت وجود مفاوضات بين الناديين، حول انتقال اللاعب المصري الدولي إلى صفوف بطل الدوري الإنجليزي في آخر أربعة مواسم، فريق مانشستر سيتي. وأوضح رومانو عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي، أنه تم الاتفاق على عقد لمدة 5 أعوام، مبيناً أن مرموش كان لديه رغبة كبيرة في الانتقال للفريق الإنجليزي الذي يدربه الإسباني جوارديولا.

وينضم مرموش لمانشستر سيتي، إلى جانب صفقات أخرى من المقرر إعلانها رسمياً في الفترة المقبلة، حيث أكدت وسائل إعلام بريطانية أن فريق جوارديولا أتم الاتفاق مع لنس الفرنسي على ضم مدافعه الأوزبكي عبد القادر خوسانوف، بالإضافة إلى لاعب وسط بالميراس البرازيلي، فيتو رييس.

ويحتل مانشستر سيتي المركز السادس في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 35 نقطة.