الجمعة 17 يناير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

الزوارق السريعة تبحر بمعادلة «فورمولا 4» في كاسر الامواج

الزوارق السريعة تبحر بمعادلة «فورمولا 4» في كاسر الامواج
17 يناير 2025 14:00


أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
المحامل الشراعية ترفرف بـ «أجنحة أريلة» بحثاً عن ناموس الـ 60
اتحاد الرياضات البحرية ينظم الملتقى الثالث في دبي

تستعد العاصمة أبوظبي لاستضافة الجولة الثالثة من بطولة الإمارات للزوارق السريعة فورمولا 4، السبت والأحد على مياه كورنيش أبوظبي بتنظيم نادي أبوظبي للرياضات البحرية، وتعد هذه الجولة محطة حاسمة في البطولة، حيث يتنافس نخبة من السائقين المحليين والدوليين في أجواء مليئة بالحماس والتحدي.
ويشارك في الجولة 12 متسابق من الإمارات، الكويت، اليمن والسودان ويطمح الجميع لتحقيق المراكز الأولى من خلال ثالث جولات البطولة التي ستمتد إلى ستة محطات في مختلف إمارات الدولة حتى أبريل المقبل.
وتنطلق فعاليات الجولة السبت بفتح منطقة الصيانة والتسجيل والفحص الفني من الساعة 8:00 صباحاً، يليها اجتماع السائقين والتجهيز للتجارب الحرة التي ستقام بين الساعة 10:30 صباحاً و12:30 ظهراً، ثم التصفيات التأهيلية عند الساعة 1:30 ظهراً، على أن يُختتم السباق الأول في الساعة 4:00 عصراً، أما يوم الأحد، فيبدأ بالتجارب الحرة من الساعة 10:00 صباحاً، تليها التصفيات التأهيلية عند الساعة 12:00 ظهراً، قبل انطلاق جولة العرض الساعة 2:30 ظهراً، ثم السباق الرئيس الثاني الساعة 3:00 عصراً، ويختتم الحدث بحفل توزيع الجوائز في الساعة 4:30 مساء.
وقال ناصر الظاهري، مدير إدارة الرياضات البحرية في نادي أبوظبي للرياضات البحرية: حرصنا على أن نطبق فكرة إقامة السباق على يومين كي نعطي للمتسابقين فرصة دخول أجواء السباقات العالمية وكيفية التعامل معها، استضافة الجولة الثالثة تأتي في إطار حرصنا على تعزيز مكانة أبوظبي وجهة رائدة للرياضات البحرية. نعمل على توفير تجربة مميزة للمتسابقين والجماهير، ونتطلع لرؤية تنافس قوي ومثير بين المشاركين، وندعو الجميع للاستمتاع بهذا الحدث المميز.
ووجه دعوة للجمهور للاستمتاع بمتابعة هذا الحدث الرياضي المميز والمجاني، حيث ستكون الأجواء مليئة بالإثارة والحماس، وسط المنافسة القوية بين أبطال الزوارق السريعة.

 

 

نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية
الرياضات البحرية
سباقات الزوارق السريعة
بطولة الإمارات لزوارق الفورمولا 4
آخر الأخبار
محمد بن زايد
علوم الدار
محمد بن زايد: 17 يناير يوم نستذكر فيه النخوة وتماسك شعب الإمارات وتضامنه
اليوم 09:04
من مباريات الجولة الأولى في كأس دبي الفضية للبولو (من المصدر)
الرياضة
«الذئاب» يواجه الحبتور وينجاش مع غنتوت في «فضية البولو»
اليوم 15:00
رجل يتصفح هاتفه وفي الخلفية شعار "آبل"
الترفيه
"آبل" توقف مؤقتاً أداة ذكاء اصطناعي لتلخيص الأخبار
اليوم 14:48
"الإمارات للفلك": موسم تلقيح النخيل يبدأ منتصف يناير
علوم الدار
"الإمارات للفلك": موسم تلقيح النخيل يبدأ منتصف يناير
اليوم 14:43
الجزيرة يطمح لتحقيق الفوز الثاني في البطولة العربية للطائرة (من المصدر)
الرياضة
الجزيرة يواجه غزة بطموح الفوز الثاني في «عربية الطائرة»
اليوم 14:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©