الزوارق السريعة تبحر بمعادلة «فورمولا 4» في كاسر الامواج



أبوظبي (الاتحاد)

تستعد العاصمة أبوظبي لاستضافة الجولة الثالثة من بطولة الإمارات للزوارق السريعة فورمولا 4، السبت والأحد على مياه كورنيش أبوظبي بتنظيم نادي أبوظبي للرياضات البحرية، وتعد هذه الجولة محطة حاسمة في البطولة، حيث يتنافس نخبة من السائقين المحليين والدوليين في أجواء مليئة بالحماس والتحدي.

ويشارك في الجولة 12 متسابق من الإمارات، الكويت، اليمن والسودان ويطمح الجميع لتحقيق المراكز الأولى من خلال ثالث جولات البطولة التي ستمتد إلى ستة محطات في مختلف إمارات الدولة حتى أبريل المقبل.

وتنطلق فعاليات الجولة السبت بفتح منطقة الصيانة والتسجيل والفحص الفني من الساعة 8:00 صباحاً، يليها اجتماع السائقين والتجهيز للتجارب الحرة التي ستقام بين الساعة 10:30 صباحاً و12:30 ظهراً، ثم التصفيات التأهيلية عند الساعة 1:30 ظهراً، على أن يُختتم السباق الأول في الساعة 4:00 عصراً، أما يوم الأحد، فيبدأ بالتجارب الحرة من الساعة 10:00 صباحاً، تليها التصفيات التأهيلية عند الساعة 12:00 ظهراً، قبل انطلاق جولة العرض الساعة 2:30 ظهراً، ثم السباق الرئيس الثاني الساعة 3:00 عصراً، ويختتم الحدث بحفل توزيع الجوائز في الساعة 4:30 مساء.

وقال ناصر الظاهري، مدير إدارة الرياضات البحرية في نادي أبوظبي للرياضات البحرية: حرصنا على أن نطبق فكرة إقامة السباق على يومين كي نعطي للمتسابقين فرصة دخول أجواء السباقات العالمية وكيفية التعامل معها، استضافة الجولة الثالثة تأتي في إطار حرصنا على تعزيز مكانة أبوظبي وجهة رائدة للرياضات البحرية. نعمل على توفير تجربة مميزة للمتسابقين والجماهير، ونتطلع لرؤية تنافس قوي ومثير بين المشاركين، وندعو الجميع للاستمتاع بهذا الحدث المميز.

ووجه دعوة للجمهور للاستمتاع بمتابعة هذا الحدث الرياضي المميز والمجاني، حيث ستكون الأجواء مليئة بالإثارة والحماس، وسط المنافسة القوية بين أبطال الزوارق السريعة.