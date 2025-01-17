الجزيرة يواجه غزة بطموح الفوز الثاني في «عربية الطائرة»



معتصم عبدالله (أبوظبي)

يرفع الجزيرة شعار «الفوز الثاني»، فيما ينشد بني ياس «التعويض»، في الجولة الثانية لمباريات النسخة الـ 43 من بطولة الأندية العربية للرجال للكرة الطائرة، المقامة حالياً بالعاصمة القطرية الدوحة، مساء الغد، حيث يواجه «فخر أبوظبي» نظيره غزة الفلسطيني في «المجموعة الرابعة»، والتي تنطلق في الثالثة مساءً، فيما يخوض «السماوي» مواجهة صعبة أمام السويحلي الليبي «حامل اللقب» في الخامسة والنصف مساءً، ضمن المجموعة الأولى.

ودشن الجزيرة مشواره بالفوز على برقان الكويتي 3-2، بنتائج الأشواط «27- 29، 25- 16، 25- 22، 17- 25، 15- 9»، وشهدت المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها خسارة عزة الفلسطيني أمام قطر القطري «المستضيف» 0-3، بنتائج الأشواط «25- 15، 25- 20، 25- 22».

في المقابل، لن تكون مهمة «السماوي» في تعويض خسارة الجولة الأولى سهلة، حينما يلتقي السويحلي الليبي حامل لقب النسخة الأخيرة، والتي أقيمت بالأردن 2024 بالفوز على قطر القطري «الوصيف»، وكان بني ياس خسر جولة الافتتاح أمام السلام العُماني 0-3، بنتائج الأشواط «25- 15، 25- 23، 25- 14».

وتشهد البطولة التي يستضيفها نادي قطر، مشاركة 15 فريقاً يمثلون 10 دول عربية، وتتواصل مباريات مرحلة المجموعات في البطولة حتى يوم الاثنين المقبل، على أن تُلعب مباريات الدور ربع النهائي الأربعاء المقبل، وتقام مباريات نصف النهائي، وتحديد المراكز يوم الجمعة القادم، على أن تختتم البطولة مساء السبت بمواجهة النهائي، وتحديد المراكز من الثالث وحتى الثامن.