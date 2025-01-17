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الرياضة

«الذئاب» يواجه الحبتور وينجاش مع غنتوت في «فضية البولو»

من مباريات الجولة الأولى في كأس دبي الفضية للبولو (من المصدر)
17 يناير 2025 15:00

 
دبي (الاتحاد)

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تستأنف الجولة الثانية من كأس دبي الفضية للبولو 2025 مساء الغد بمباراتين تقامان في ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية بدبي لاند، فيلتقي في «الأولى» فريق ذئاب دبي مع الحبتور، فيما تجمع «الثانية» في الرابعة عصرا بين فريقي بنجاش وغنتوت.
ويبحث فريقي الحبتور وذئاب دبي لتعزيز نتائجهما الإيجابية، بعد الفوز في الجولة الافتتاحية على فريقي بنجاش والامارات، وإنتصار أي منهما في اللقاء المرتقب يعزز فرصه للتأهل الى الدور التالي، ويقود محمد الحبتور فريقه ومعه براتولوم بايوجار وخان يوريش وباتوستا بايوجار «اعلى اللاعبين تصنيفا 8 جول»، وفي المقابل فان فريق ذئاب دبي بقيادة حبتور الحبتور ومعه فيليكس أسيان سنتياجو لابورد وبنيامين بانيللو سوف يسعى الى مواصلة عروضه الجيدة، وتحقيق فوز يضمن له التأهل الى الدور التالي.
وفي الرابعة عصراً سيكون الجمهور على موعد مع مباراة بنجاش بقيادة حيدر بنجاش ومعه فريديكو بوتوبسكي وجينارو رينجا وتوماس لابورد وفريق غنتوت بقيادة ناصر الشامسي، ومعه يانشي امربوجيو وماركوس ارايا وجونزالو فيراري. 

البولو
كأس البولو
كأس دبي الفضية للبولو
منتجع الحبتور للبولو
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