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الرياضة

الفجيرة يستعين بـ«الثالث» في اختبار «العربي» بدوري الأولى

الفجيرة يستعين بـ«الثالث» في اختبار «العربي» بدوري الأولى
17 يناير 2025 15:30

 
معتصم عبدالله (أبوظبي)‬‬‬‬
تتصدر قمة الفجيرة «الثالث»، أمام ضيفه العربي «المتصدر»، واجهة «الجولة 13» لدوري الدرجة الأولى التي تنطلق السبت، بإقامة ثلاث مباريات، تشمل الظفرة والإمارات على استاد حمدان بن زايد آل نهيان، والجزيرة الحمراء وحتا على استاد سعود بن صقر القاسمي، وتختتم الجولة الأحد بمباريات دبا والذيد، جلف يونايتد وجلف اف سي، والحمرية ومجد.
وسبق انطلاق الجولة، إعلان دبا «الوصيف» برصيد 22 نقطة، إسناد مهمة تدريب «النواخذة» للمدرب محمد الخديم خلفاً لعبدالله مسفر في أعقاب خسارة الجولة الماضية أمام حتا 0-1، فيما أعلن جلف أف سي الذي يحتل «المركز 13» برصيد 6 نقاط، الاستغناء عن خدمات المدرب المواطن عبدالغني نوح بعد الخسارة أمام الحمرية 0-4.
وتتركز الأنظار في «الجولة 13»، على مواجهة الفجيرة «الثالث» برصيد 20 نقطة من 10 مباريات، أمام ضيفه العربي المتصدر بـ 26 نقطة من 11 مباراة، حيث تمنح نتيجة الفوز «الذئاب» فرصة تقليص فارق النقاط، فيما يأمل العربي تأكيد جدارته بالصدارة، وتحقيق الفوز التاسع في مشواره، علماً أن الأخير تكبد خسارة وحيدة في الدوري أمام الذيد 0-1، بـ«الجولة الثامنة».
وعلى استاد حمدان بن زايد آل نهيان، في الظفرة، يرغب «أصحاب الأرض» استعادة ذاكرة الفوز الغائبة في آخر ثلاث جولات، وتعويض خسارة الجولة الماضية امام يونايتد 0-3، في المواجهة أمام ضيفه الإمارات الراغب بدوره في تعويض خسارته الأخيرة أمام الفجيرة 1-2، وتراجع ترتيب الظفرة إلى المركز الرابع برصيد 20 نقطة، مقابل 14 للصقور «الثامن».
في المقابل، يأمل حتا بقيادة مدربه المميز محمد الجالبوت، المحافظة على سجل نتائجه الإيجابية في الجولات الأربع الأخيرة التي شهدت انتصارات لافتة وبشباك نظيفة أمام مجد 2-0، والظفرة 1-0، والذيد 3-0، ودبا 1-0، حينما يحل «الإعصار» ضيفاً على الجزيرة الحمراء في رأس الخيمة، ويحتل حتا المركز الخامس برصيد 18 نقطة، مقابل 11 نقطة للجزيرة الحمراء «الحادي عشر».

مباريات الغد
الفجيرة – العربي، 17:00
الجزيرة الحمراء – حتا، 17:00
الظفرة – الإمارات، 17:15

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مباريات الأحد
دبا – الذيد، 17:00
جلف يونايتد – جلف أف سي، 17:00
الحمرية – مجد، 17:00
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ترتيب فرق الصدارة 
1- العربي، 26 نقطة «11 مباراة»
2- دبا، 22 نقطة «11 مباراة»
3- الفجيرة، 20 نقطة «10 مباريات»
4- الفجيرة، 20 نقطة «10 مباريات»

دوري الدرجة الأولى
دوري الدرجة الأولى لكرة القدم
فريق العربي
فريق الفجيرة
فريق دبا الفجيرة
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