«رجل في مهمة» ينقذ ألكاراز!



ملبورن (رويترز)



خسر المصنف الثالث كارلوس ألكاراز أول مجموعة له في البطولة، لكنه ضمن التأهل إلى الدور الرابع لأستراليا المفتوحة للتنس، بفوزه 6-2 و6-4 و6-7 و6-3 على نونو بورجيس.

استهل اللاعب الإسباني (21 عاماً) مسيرته في البطولة بهدوء وثقة خلال الأسبوع الأول في ملبورن الذي شهد خروج مصنفين على يد لاعبين واعدين.

واستفاد ألكاراز من فرصتين من أربع فرص لكسر إرسال منافسه ليفوز بالمجموعة الأولى، وكسر إرسال منافسه مرة واحدة ليحسم المجموعة الثانية، قبل أن يستفيق اللاعب البرتغالي في المجموعة الثالثة.

وأهدر بورجيس نقطة لحسم المجموعة، عندما كان متقدماً 6-5، حين أرسل ضربة طويلة في رد الإرسال، لكنه لم يرتكب أي خطأ في الشوط الفاصل ليحسم المجموعة، ويترك ألكاراز في حالة من الغضب الشديد.

ودخل ألكاراز الحاصل على أربعة ألقاب كبرى المجموعة الرابعة، وكأنه رجل في مهمة، وكسر إرسال منافسه في أول فرصة، ليتقدم 2-صفر بضربة مذهلة فوق الكتف من آخر الملعب.

وترددت صيحات التشجيع في أرجاء ملعب رود ليفر المشمس ومنذ تلك اللحظة، بدا أن مكان ألكاراز في الدور الرابع للمرة 11 في 16 مشاركة في البطولات الأربع الكبرى مضموناً.

وكانت بقية المجموعة من ألكاراز عبارة عن إرسال قوي مع بعض الضربات الساقطة الرائعة والوابل المعتاد من الضربات الأمامية الناجحة لينهي المباراة لمصلحته، بعد أقل من ثلاث ساعات من اللعب.