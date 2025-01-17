لابورتا مهدد بالسجن!



مراد المصري (أبوظبي)

كشفت وسائل الإعلام الإسبانية أن جوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، قيد التحقيق حالياً من قبل السلطات المحلية بشأن عملية احتيال محتملة، ستجعله يمثل أمام المحكمة يوم الاثنين المقبل، حيث يواجه عقوبة بالسجن تصل إلى 6 سنوات في حال تمت إدانته.

ويعود الأمر عندما فاز المدعون بـ 34 مليون يورو في اليانصيب، وأرادوا شراء سيارة فاخرة، وخلال زيارتهم لوكالة السيارات، تم اقتراح استثمار الأموال في شركات يديرها لابورتا، وتلقوا عرضاً لاستثمار 2.4 مليون يورو في شركة تعود له، لمدة 3 سنوات بفائدة 6%.

ويزعم المدعون أن العقد كان مليئاً بالثغراث القانونية، كونه مكتوباً باللغة الإنجليزية، ويفتقر إلى توقيع واضح من لابورتا ممثل الشركة.