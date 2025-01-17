إبراهيموفيتش يسخر من رونالدو!



أنور إبراهيم (القاهرة)



لم يتردد السويدي زلاتان إبراهيموفيتش في الرد بسخرية وقسوة على التصريحات التي أدلى بها النجم البرتغالي «الأسطورة» كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي، واصفاً الدوري السعودي، بأنه أفضل وأقوى من الدوري الفرنسي، مؤكداً أن فرنسا ليس بها إلا نادٍ واحد فقط، هو باريس سان جيرمان، وبقية الأندية منتهية.

وأثار تصريح رونالدو جدلاً واسعاً واستياءً كبيراً بين الأندية الفرنسية، ونجومها القدامى والحاليين.

ورفض إبراهيموفيتش الذي لعب لسان جيرمان أربعة مواسم، وسجل 156 هدفاً، حديث رونالدو جملة وتفصيلاً، مشيراً إلى أنه لا يستحق الرد أصلاً، وقال: «لا يمك للمرء أن يناقش شيئاً ليس هناك دليل دامغ على ثبوته، وسان جيرمان من أكبر الأندية الأوروبية، ويلعب في بطولة دوري جيدة جداً، وربما لا يتفوق عليها إلا الدوري الإنجليزي والدوري الإسباني فقط».

وأضاف إبراهيموفيتش: «لا أستطيع أن أرد أيضاً على رأي يقول إن الدوري السعودي أفضل وأقوى، لأنني لا أريد أن أضيع وقتي في جدل عقيم».

وكان رونالدو صرح مؤخراً خلال حفل «جلوب سوكر»، بأنه لا يقول ذلك عن الدوري السعودي، لكونه يلعب في النصر، وإنما يقوله عن اقتناع تام، مشيراً إلى أنه لا يعبأ بما يعتقده الناس، وموجهاً الدعوة للاعبي أوروبا للذهاب إلى السعودية، ليروا بأنفسهم مدى صعوبة اللعب في هذا الدوري، حيث الحرارة مرتفعة جداً، وتصل إلى 40 درجة في أحيان كثيرة».

يُذكر أن رونالدو وضع نهاية لأي احتمال لعودته إلى أوروبا هذا العام، بعد أن توصل إلى اتفاق لتمديد عقده مع النصر بمبلغ خرافي، ونسبة 5 في المائة من حصة أسهم النادي، بينما يعمل إبراهيموفيتش مستشاراً رئيساً للمجموعة الأميركية المالكة لنادي ميلان الإيطالي.