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الرياضة

هالاند يوقع عقداً جديداً مع مانشستر سيتي إلى عام 2034

هالاند يوقع عقداً جديداً مع مانشستر سيتي إلى عام 2034
17 يناير 2025 13:55

 
لندن (أ ف ب)

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وقَّع إرلينج هالاند المهاجم الدولي النرويجي عقداً جديداً لمدة تسع سنوات ونصف السنة مع فريقه مانشستر سيتي، وفقاً لما أعلنه بطل الدوري الإنجليزي لكرة القدم في المواسم الأربعة الأخيرة.
وكان عقد المهاجم الفارع الطول، والبالغ من العمر 24 عاماً ينتهي في يونيو 2027، لكنه الآن بات مرتبطاً معه حتى نهاية موسم 2033-2034.
وانضم هالاند إلى مانشستر سيتي في عام 2022 قادماً من بوروسيا دورتموند الألماني، وسجل 111 هدفاً في 126 مباراة بألوان فريق المدرب الإسباني بيب جوارديولا.
وقال هالاند: «أنا سعيد حقاً بتوقيع عقدي الجديد، وأتطلع إلى قضاء المزيد من الوقت في هذا النادي العظيم».
وأضاف «مانشستر سيتي نادٍ استثنائي، مليء بالأشخاص الرائعين والمشجعين المذهلين، وهو نوع البيئة التي تساعد في إخراج أفضل ما في الجميع».
وقال مدير كرة القدم الإسباني في النادي المنتهية ولايته الصيف المقبل تشيكي بيجيريستاين: «الجميع في النادي سعداء جداً بتوقيع إرلينج على عقده الجديد».
وأضاف، «توقيعه عقداً طويل الأمد يوضح التزامناً به لاعباً وحبه لهذا النادي، لقد أحدث تأثيراً لا يصدق بالفعل خلال فترة وجوده هنا وأرقامه وسجلاته المذهلة تتحدث عن نفسها».

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
مانشستر سيتي
إيرلينج هالاند
بيب جوارديولا
دورتموند
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