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الرياضة

«صراع الأقوياء» في «تحضيري» جبل علي للسرعة

«صراع الأقوياء» في «تحضيري» جبل علي للسرعة
17 يناير 2025 15:30

 
عصام السيد (دبي)


برعاية سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، يستضيف مضمار جبل علي في الساعة الثانية إلا الربع ظهر السبت، السباق السابع للخيول، والذي يتضمن تحضيري جبل علي سبرينت للسرعة، وتحضيري جبل علي مايل، ويجتذب الحفل نخبة من الخيول العربية والمهجنة الأصيلة في 7 أشواط، وتبلغ قيمة الجوائز المالية 554 ألف درهم.
وأعلنت اللجنة المنظمة لسباقات مضمار جبل علي، عن اكتمال الاستعدادات لانطلاق السباق الذي يتوقع أن يجتذب جماهير غفيرة من محبي السباقات، إضافة إلى رعاة السباق.
ويعد الشوط الرابع «تحضيري جبل علي للسرعة»، برعاية سلسلة الإمارات لسباقات السرعة، قمة الإثارة في الحفل، في صراع الأقوياء من نجوم السرعة في الشوط الذي تبلغ مسافته 1000 متر، ومجموع جوائزه 100 ألف درهم.
ويجتذب سباق تحضيري «بطولة جبل علي مايل» لمسافة 1600 متراً، البالغ جائزته 100 ألف درهم برعاية شادويل، نخبة من الخيول المهجنة الأصيلة في خامس أشواط الحفل.
وينطلق 14 خيلاً في الشوط الأول لمسافة 1600 متر، تتنافس على لقب كأس الوثبة ستاليونز للخيول العربية الأصيلة في سن أربع سنوات فما فوق البالغ إجمالي جوائزه 70 ألف درهم.
ويطمح 16 خيلاً من خيول التكافؤ في سن ثلاث سنوات فما فوق، للفوز بالشوط الثاني لمسافة 1400 متر البالغ جائزته 68 ألف درهم، برعاية كأس الحذيفة.
ويتنافس 9 خيول مهجنة أصيلة عمر ثلاث سنوات، في ثالث الأشواط لمسافة 1200 متر على لقب كأس الإمارات دبي الوطني البالغ إجمالي جوائزه المالية 72 ألف درهم.
وخصص الشوط السادس لمسافة 1800 متر للخيول المهجنة الأصيلة المبتدئة في سن ثلاث سنوات، وفي سن أربع سنوات فما فوق، على لقب بنك دبي التجاري البالغ جائزته 60 ألف درهم.
وخصص الشوط السابع لمسافة 1800 متر، للخيول المهجنة الأصيلة في سن ثلاث سنوات فما فوق، للتنافس على لقب كأس فيرتكس للتكافؤ البالغ جائزته 84 ألف درهم.

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7 دبي ويلكم، رباط، وصال

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