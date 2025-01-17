300 لاعب في دوري أشبال الجودو



أبوظبي (الاتحاد)

تشهد صالة اتحاد الجودو في بني ياس، صباح السبت، ضربة بداية دوري أبطال الإمارات للجودو لفئة الأشبال مواليد «2012- 2011» للذكور والإناث، وينظمها الاتحاد، برئاسة محمد بن ثعلوب الدرعي، بمشاركة أكثر من 300 لاعب ولاعبة من الفئات العمرية التي تقدمت للمشاركة عبر موقع الاتحاد حسب لائحة البطولة، مع ختام إجراءات الميزان للمشاركين من الجنسين التي تواصلت حتى مساء اليوم بصالات الاتحاد في بني ياس، ونادي الفجيرة للفنون القتالية بالفجيرة، ونادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس بالشارقة، وسط حماس شديد رغبة في التنافس بالبطولة العمرية التي يتابعها الجهاز الفني للمنتخبات السنية لانتقاء المواهب للاستحقاقات القادمة.

وضمت القائمة 130 لاعباً من فئة الأشبال، و35 لاعبة من الزهرات، و105 لاعبين من الناشئين، و34 لاعبة من الواعدات لأندية النصر والفجيرة للفنون القتالية والشارقة لرياضات الدفاع عن النفس وخورفكان وكلباء وأكاديمية أوليمبيكس وأكاديمية ماترنا، وعلي مستوى النبات ضمت القائمة لاعبات الشارقة لرياضة المرأة وكلباء للمرأة والفجيرة للبنات.

وحددت اللجنة الفنية شروط المشاركة للمواطنين والمقيمين بـ 4 لاعبين بحد أقصى في كل وزن، ويسمح المشاركة بـ 4 مواطنين في كل وزن، فيما تحددت أوزان فئة الأشبال بـ 11 وزناً، وتبدأ بوزن فوق 81 كجم، وتنتهي بوزن تحت 34 كجم، والإناث بعشرة أوزان تبدأ بوزن فوق 70 كجم، وتنتهي بوزن تحت 32 كجم.