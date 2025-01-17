خسارتان لـ «أبيض الناشئين» أمام «العنابي»



معتصم عبدالله (أبوظبي)



أنهى منتخب الناشئين، معسكر إعداده الخارجي في العاصمة القطرية الدوحة، بخسارة ثانية أمام مضيفه «العنابي» 2-3، بعد الأولى 1-3، ضمن برنامج تحضيرات المنتخبين لنهائيات كأس آسيا تحت 17 عاماً المقررة بالسعودية من 3 إلى 20 أبريل المقبل.

ويترقب «أبيض الناشئين»، قرعة نهائيات كأس آسيا تحت 17 عاماً، والتي تُسحب الخميس المقبل بمقر الاتحاد الآسيوي بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، حيث جرى تصنيف المنتخب ضمن «المستوى الرابع» إلى جانب الصين، إندونيسيا، وكوريا الشمالية.

فيما ضم المستوى الأول السعودية «المستضيف»، اليابان، كوريا الجنوبية، إيران، والمستوى الثاني أستراليا، اليمن، أوزبكستان، طاجيكستان، وفي المستوى الثالث تايلاند، فيتنام، عُمان، أفغانستان، حيث اعتمد النظام الجديد للتصنيف على أساس نظام النقاط، وفقاً للتصنيف النهائي للمنتخبات عبر النسخ الثلاث السابقة للبطولة الآسيوية.

وتنطوي المشاركة المرتقبة في نهائيات كأس آسيا تحت 17 عاماً على أهمية خاصة، حيث تضمن المنتخبات أصحاب المراكز الثمانية الأولى تأهلها إلى نهائيات كأس العالم للناشئين تحت 17 عاماً 2025 في قطر، وهي النسخة الموسعة حديثاً، والتي تضم 48 منتخباً للمرة الأولى.

وضمت بعثة «أبيض الناشئين» خلال معسكره الأخير بالدوحة، 20 لاعباً، وهم هود صالح المنهالي، جاسم عبدالله راشد «الجزيرة»، مايد محمد اليماحي، عبدالله فهد يعقوب، فيصل محمد البريكي، سعد مبارك خميس «الوحدة»،هزاع فيصل علي «العين»، فهد خليل إبراهيم، سهيل النوبي مال الله، مايد عادل خميس «النصر»، سالم عصام ياقوت، محمد ناصر أحمد، إبراهيم يوسف الجسمي «الوصل»، محمد بطي الحامظ، محمد أحمد إسماعيل، علي حسن الجسمي «شباب الأهلي»، سلطان ناصر المهيري، عبيد عمران آل علي، حميد إبراهيم السويدي «الشارقة» محمد يوسف السعدي «الفجيرة».