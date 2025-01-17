الشارقة وشباب الأهلي والنصر إلى نصف نهائي دوري السلة



علي معالي (أبوظبي)



تأهل الشارقة «26 نقطة»، وشباب الأهلي «26 نقطة»، والنصر «25 نقطة»، إلى نصف نهائي دوري السلة، عقب نجاحها في إنهاء الدور التمهيدي بالمراكز الثلاثة الأولى، في جولة سجلت ضمان «الملك» الانفراد بالصدارة، عقب فوزه على ضيفه «العميد» 99-77، على صالة نادي الشارقة بـ «الإمارة الباسمة»، وأظهر «الملك» قوته في المباراة، من خلال التفوق في الأرباع الثلاثة الأولى «29-28 و33-9 و23-17»، في حين رجحت كفة «العميد» في الربع الرابع 23-14، ليتراجع النصر إلى المركز الثالث، وأدار المباراة طاقم دولي مكون من حمزة عباس، سالم الزعابي وكوستاس، وراقبها الدولي حسين البلوشي.

وفاز شباب الأهلي على البطائح 92-88، بعد شوط إضافي، إثر تعادل الفريقين 79-79 في الوقت الأصلي للمباراة التي جرت على صالة نادي البطائح بالشارقة، ليتم الاحتكام إلى شوط خامس انتهى بتفوق شباب الأهلي 13-9، وانتهت الأرباع الأربعة الأولى «16-25 و23-17 و19-22 و21-15»، وأدار المباراة طاقم دولي مكون من محيي الدين خطاب، محمد ريان، وعلي البناي، وجاء شباب الأهلي في المركز الثاني وله 26 نقطة، بالتساوي مع الشارقة، ورفع البطائح رصيده إلى 23 نقطة في موسم جيد للفريق.

وفاز الوصل على الجزيرة 76-68، على صالة الوصل، وأدار المباراة الدولي حسن حاجي، وأحمد الرشيدي، ورفقة الدخلاوي، وراقبها الدولي محمد الشمري، وانتهت أرباع المباراة 17-15 و24-20 و20-14 و15-19، لمصلحة «الإمبراطور».