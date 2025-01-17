ديوكوفيتش يتألق في مباراة غير متكافئة!



ملبورن (رويترز)



تألق نوفاك ديوكوفيتش في مباراته بالدور الثالث لبطولة أستراليا المفتوحة للتنس ضد توماش ماخاك ليسحق اللاعب التشيكي 6-1 و6-4 و6-4، بأداء رائع ليبلغ الأسبوع الثاني في ملبورن بارك للمرة السابعة عشرة.

وخسر المصنف السابع (37 عاماً) مجموعتين أمام منافسين أصغر سناً في أول دورين، لكن أفضل ما استطاع المصنف 25 عالمياً تقديمه كان كسر إرسال منافسه مرة واحدة في بداية المجموعة الثانية.

وكسر ديوكوفيتش إرسال منافسه مباشرة، ثم طلب من الطبيب التدخل، ثم حسم الأشواط الثلاثة التالية، والتي تضمنت نقطة رائعة فاز بها الصربي بضربة خلفية ناجحة.

وتغلب ماخاك على المصنف الأول عالمياً سابقاً على الملاعب الرملية في جنيف العام الماضي، لكنه عانى من أجل استعادة مستواه في أمسية باردة على ملعب رود ليفر، حيث فاز ديوكوفيتش بعشرة من ألقابه 24 في البطولات الأربع الكبرى.

وتصدى التشيكي لإرسال ديوكوفيتش في نهاية المجموعة الثانية لكن منافسه سرعان ما أغلق الباب، وبحلول المجموعة الثالثة كان ماخاك يحظى بتصفيق حار من الجماهير لمجرد فوزه بنقطة.

وقال ديوكوفيتش بعد أن أنهى المباراة غير المتكافئة بضربة خلفية «أعتقد أنني لعبت بشكل جيد للغاية، وأنا سعيد جداً بأدائي، هناك دائماً ما يحتاج إلى تحسين، ولكن هذه بالتأكيد أفضل مباراة لعبتها في البطولة حتى الآن».

وسيكون مدرب ديوكوفيتش الجديد آندي موراي سعيداً بالتحسن الواضح في جودة إرسال ديوكوفيتش، كما خفف اللاعب الصربي من المخاوف بشأن العلاج الذي تلقاه في الملعب في بداية المجموعة الثانية.

وقال ديوكوفيتش ضاحكاً «كنت أحاول التقاط أنفاسي، لم أعد في التاسعة عشرة من عمري».

ويلتقي الصربي مع لاعب تشيكي آخر هو المصنف 24 ييري ليهيتشكا في الدور الرابع، فيما من المحتمل أن يواجه بطل فرنسا المفتوحة وويمبلدون كارلوس ألكاراز في دور الثمانية.