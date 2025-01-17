برنامج كرة القدم من أجل أصحاب الهمم ينطلق غداً



أبوظبي (الاتحاد)



ينطلق برنامج «كرة القدم من أجل أصحاب الهمم» يوم السبت بـ«المارية أكتيف» في أبوظبي، ويمتد على مدار أربعة أسابيع «18و19 يناير الجاري، 25 و26 يناير، 1 و2 فبراير، 8 و9 فبراير المقبل»، وتنظمه رابطة المحترفين وشركة مبادلة للاستثمار وهيئة المساهمات المجتمعية – معاً، بالتعاون مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وذلك ضمن اتفاقية الشراكة المجتمعية التي تم توقيعها في أكتوبر الماضي، وتضمنت التعاون في مجالات توفير نشاطات كرة القدم لفئات كبار السن وأصحاب الهمم، وتمكين اللاعبين في جوانب إدارة كرة القدم، والتحليل الفني الرياضي، بالإضافة إلى تنظيم مهرجانات متعلقة بالصحة وكرة القدم للأطفال.

ويهدف برنامج «كرة القدم من أجل أصحاب الهمم» إلى تعزيز القيم الأساسية لدولة الإمارات، وتشجيع الشمولية، وزيادة الوعي الاجتماعي بالتحديات التي يواجهها أصحاب الهمم.

وسيتم خلال البرنامج الذي يشارك فيه 120 مشاركاً، توفير تجربة شمولية على مدار 4 أسابيع لأصحاب الهمم من مختلف الفئات للاستمتاع بكرة القدم، عبر تقديم تدريب احترافي، وتطوير المهارات، وتشجيع العمل الجماعي ضمن بيئة ممتعة وداعمة لأصحاب الهمم، من مختلف الفئات العمرية: المجموعة (أ): من 9 إلى 11 سنة، المجموعة (ب): من 12 إلى 14 سنة، المجموعة (ج): من 15 إلى 18 سنة.