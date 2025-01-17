بايرن ميونيخ.. «نفاد الصبر» مع الثلاثي»!



ميونيخ (د ب أ)



يرى ماكس إيبرل، رئيس الشؤون الرياضية في نادي بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، أن المفاوضات بشأن تجديد عقود نجوم الفريق الكبار مثل جوشوا كيميتش وليروي ساني وألفونسو ديفيز، تتطلب الصبر، لكنه اعترف بأنه لا يتحلى بهذه الفضيلة. وربما ينتهي الأمر باللاعبين الثلاثة إلى الرحيل مجاناً في يوليو المقبل، خاصة في ظل اهتمام إيبرل أيضاً بتمديد التعاقد مع نجم الفريق الشاب جمال موسيالا، وكذلك التجديد للنجمين المخضرمين مانويل نوير وتوماس مولر.

وقال إيبرل للصحفيين «بشكل أساسي، الصبر ليس من صفاتي، ساكون صادقاً بشأن ذلك، أنا شخص غير صبور، إذا كنت أريد تحقيق شيء ما، فأنا أريد تحقيقه».

ويبدو أن ديفيز هو الأقرب للرحيل، وسط تقارير تفيد باهتمام ريال مدريد الإسباني به، بينما تبدو فرصة كيميتش، قائد منتخب ألمانيا، قائمة للبقاء، في حين يتعين على إدارة النادي أن تقرر ما إذا كان ساني، الذي يعاني من اهتزاز مستواه، يستحق الاستمرار في الفريق مقابل مبلغ مالي ضخم.

واختتم إيبرل تصريحاته قائلاً: «نحاول دائماً التصرف وفقاً للحقائق، تختلف وجهات النظر، وهذا هو المكان الذي نحاول الالتقاء فيه، هذا ما نقوم به».