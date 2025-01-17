أموريم: مانشستر يونايتد يعاني بين الخطوط!

لندن (د ب أ)



أكد روبن أموريم، المدير الفني لمانشستر يونايتد، أن فريقه استحق الفوز على ضيفه ساوثهامبتون، في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وقلب مانشستر يونايتد تأخره صفر-1 أمام ساوثهامبتون، متذيل الترتيب، إلى فوز 3-1، في المرحلة الـ 21 للمسابقة العريقة. ويدين «اليونايتد» بفضل كبير في الفوز لنجمه الإيفواري أماد ديالو، الذي أحرز 3 أهداف «هاتريك» في غضون 12 دقيقة لفريقه الملقب بـ «الشياطين الحمر»، وتحديداً في الدقائق 82 و90، والرابعة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني.

وقال أموريم عقب اللقاء الذي جرى بملعب «أولد ترافورد»: «لم نقدم مباراة رائعة، عانينا بعض المشاكل، خاصة في الكرات بين الخطوط، ولم يكن هناك ترابط جيد».

وأضاف: «سوليمانا تسبب لنا في العديد من المتاعب بسرعته، وصنع بعض الفرص، تحسن مردودنا نسبياً في الشوط الثاني، وفي الدقائق الثلاثين الأخيرة بدا واضحاً أن التعب تملك من لاعبي ساوثهامبتون نتيجة ضغطنا القوي».

وأشار في تصريحاته التي أوردها الموقع الإلكتروني الرسمي لمانشستر يونايتد: «فقدوا القوة، لأنهم اعتمدوا على الرقابة اللصيقة خلال الضغط، والشيء الأكثر أهمية كان تحقيق الفوز، وهذا ما فعلناه، كنت أشعر أن الفوز سيأتي بصعوبة، ولكن في النهاية أعتقد أنه فوز مستحق».

وكشف أموريم عما قاله للاعبين خلال فترة الراحة ما بين الشوطين، قائلاً: «أبلغت اللاعبين أنه يتعين عليهم أن يعرفوا أسباب معاناتنا في الشوط الأول، ثم شرحت لهم ما يجب أن نفعله في الشوط الثاني».

وأضاف مدرب يونايتد «لم أتفاجأ بمستوى ساوثهامبتون، أعرف أن مدربهم يعتمد على الحماس في اللعب والقوة في الصراعات الثنائية، علينا أن نستوعب أن كل الفرق قوية، وأن حتى ساوثهامبتون يعاني هذا الموسم ولديه لاعبون أكفاء».

وبعث أموريم برسالة إلى ديالو، قال فيها: «عليه أن يستمر فيما يفعله، في كرة القدم قد تكون لاعباً جيداً في يوم ما، وفي اليوم التالي عليك أن تفعل ما فعلته مجدداً».

وقال: «هذه هي الروح التي نحتاجها في الفريق. لقد فزنا وسجلنا ثلاثة أهداف، والآن علينا الاستعداد للمباراة التالية، أماد قام بعمل رائع خلال المباراة، وحتى قبل تسجيله الأهداف، ولا يزال أمام أماد مجالاً للتحسن، لقد لعب في مركز مختلف، وفي الشوط الثاني استفدنا من إمكاناته الفردية ومن التمريرات الحاسمة من زملائه. هدفه الأخير شبيه بالهدف الذي سجله ضد إيفرتون».

وأكد أموريم «كل اللاعبين في الفريق يتشاركون المسؤولية ذاتها، إذا تدربوا جيداً وعملوا مع بعضهم البعض كما ينبغي، سنحقق أشياء جيدة، مسؤولية أماد هي مسؤولية كل اللاعبين في مانشستر يونايتد، إنه يعيش فترة جيدة، ويقدم موسماً جيداً جداً، ولكننا رأينا ذلك من لاعبين كثر في الفريق في الماضي، لذا عليه أن يواصل العمل بقوة ويستمر في تقديم هذا المستوى».

وتحدث مدرب يونايتد عن التبديلات التي أجراها خلال اللقاء، حيث قال «التغييرات تؤتي ثمارها في بعض الأحيان، ولكن يجب أن ننظر إلى حقيقة أن لاعبي ساوثهامبتون شعروا بالتعب، لذا لقد كان النصف الثاني من الشوط الثاني مباراة بين لاعبين نزلوا إلى أرض الملعب قبل دقائق ضد لاعبين متعبين، الأساسيون قاموا بدورهم وأرهقوا الفريق الآخر، ثم قام زملاؤهم باستغلال الفرص لتحقيق الفوز، هكذا أرى المباراة وما حدث فيها».

وتطرق أموريم للحديث عن لقاء الفريق القادم بالبطولة أمام برايتون، حيث قال «حققنا الفوز، وعلينا أن نحافظ على هذا الشعور عندما نلعب يوم الأحد، سنمنح اللاعبين راحة الجمعة، هذا النادي ينتظر منه الفوز في كل المباريات، مباراة ساوثهامبتون أصبحت من الماضي، وعلينا الآن الاستعداد للمباراة التالية». يذكر أن مانشستر يونايتد، البطل التاريخي للمسابقة برصيد 20 لقباً، رفع رصيده بهذا الفوز إلى 26 نقطة في المركز الثاني عشر، بعدما حقق فوزه السابع في البطولة هذا الموسم مقابل 5 تعادلات و9 هزائم.