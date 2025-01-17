إقالة تيديسكو من تدريب بلجيكا



بروكسل (أ ف ب)



أقيل مدرب منتخب بلجيكا لكرة القدم الإيطالي-الألماني دومينيك تيديسكو من منصبه، بسبب سوء النتائج، كما أعلن الاتحاد البلجيكي.

وأشار الاتحاد في بيان في إشارة إلى خروج بلجيكا أمام فرنسا في ثمن نهائي كأس أوروبا الصيف الماضي بأن المنتخب «لم يكن على قدر الطموحات تماماً كما حدث في النسخة التالية من دوري الأمم الأوروبية أيضاً».

ويرحل تيديسكو الذي كان يرتبط بعقد مع الاتحاد البلجيكي حتى عام 2026، بعد خروج بلجيكا من البطولة القارية، وحلوله ثالثاً في مجموعته في دوري الأمم في القسم الثاني من عام 2024، بعد أن حقق الفوز مرة واحدة في 6 مباريات.