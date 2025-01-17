أنشيلوتي يتغزل في «المهاجم الصاعد»



مدريد (د ب أ)



أثنى كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، على أداء المهاجم البرازيلي الصاعد إندريك، الذي قاد الفريق الملكي للتأهل إلى دور الثمانية في بطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم.

وحقق ريال مدريد فوزاً مثيراً 5-2 على ضيفه سلتا فيجو، بدور الـ16 للمسابقة، على ملعب (سانتياجو برنابيو) في العاصمة مدريد.

وفرط الريال في تقدمه 2-صفر، بعدما استقبلت شباكه هدفين من سلتا فيجو في الدقائق الأخيرة، ليتعادل الفريقان 2-2، ويحتكما إلى لعب وقت إضافي، حسم خلاله الفريق الأبيض صعوده إلى دور الثمانية، بعدما سجل إندريك هدفين، فيما أضاف الأوروجواياني فيديريكو فالفيردي هدفاً لأصحاب الأرض.

وقال أنشيلوتي: «عندما كانت المباراة على وشك الانتهاء، استقبلنا هدفين وانفتحت المباراة، لعبنا مباراة جيدة حتى الدقيقة 70، سجلنا الهدف الثالث لكنه كان تسللاً، وكان رد فعل الفريق في الوقت الإضافي جيداً، في النهاية كل شيء انتهى على ما يرام».

وأضاف مدرب الريال في تصريحات أوردها الموقع الإلكتروني الرسمي لناديه «كان الضغط منخفضاً في الهدف الثاني، خرجنا بشكل سيئ من الخلف، مع تمركز جيد، لقد تدربنا لتجنب هذا النوع من الأخطاء».

وقال أنشيلوتي: «أظهر إندريك جودته، إنه مهاجم يغتنم الفرص التي تتاح له في المنطقة في على حدود المنطقة، ودخل أردا جولر المباراة عندما كنا نمر بلحظة صعبة وأظهر شخصيته، لقد عمل لمصلحة الفريق».

وتحدث أنشيلوتي عن النجم الفرنسي كيليان مبابي، قائلاً: «عاد إلى أفضل حالاته ويلعب بشكل جيد للغاية، يسجل الأهداف ويمرر الكرات بشكل مستمر، وساعدنا في هذه الفترة وسيساعدنا في المباريات المقبلة».

وفيما يتعلق بالفرنسي أوريلين تشواميني، قال المدرب الإيطالي: «إنه لاعب يتمتع بشخصية كبيرة، وقد ساعد الفريق على الجانب الدفاعي، استعاد عدد كبير من الكرات وساعد زملاءه وضغط بقوة وساعد لوكا مودريتش وداني سيبايوس على إخراج الكرة». وكشف أنشيلوتي عن السبب وراء تغيير البرازيلي فينيسيوس جونيور، حيث قال: «كان فيني متعباً وكان حاسماً في الهجوم إلى جانب مبابي، أخرجته لأن رودريجو كان نضراً، وأردت اغتنام ذلك».

وشدد المدرب المخضرم: «قدمنا أداءً أفضل دفاعياً، الهدفان اللذان استقبلناهما كانا نتيجة أخطاء فردية، لكن على المستوى الجماعي لعب الفريق بشكل أفضل».

ولدى سؤاله عن ركلة جزاء طالب بها سلتا فيجو في المباراة، رد أنشيلوتي «لم أشاهدها ولا أعرف ماذا أقول، لقد تحدث حكم الفيديو المساعد والحكم واتخذا هذا القرار، ربما كانت ركلة جزاء، ولكنني لا أعرف إذا كان القرار صحيحاً أم لا، لأنني لم أشاهد اللعبة».

ويأتي هذا الانتصار ليعيد للريال بعضاً من اتزانه عقب خسارته الكاسحة 2-5 أمام غريمه التقليدي برشلونة في نهائي بطولة كأس السوبر الإسباني بالسعودية.