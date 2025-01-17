جوف تُصيب الجماهير بـ «خيبة الأمل» في «أستراليا المفتوحة»!



ملبورن (رويترز)



واصلت كوكو جوف، التي بلغت الدور قبل النهائي العام الماضي، بدايتها المثالية في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، بفوزها 6-4 و6-2 على الكندية ليلى فرنانديز المصنفة 30، لتبلغ الدور الرابع.

وكانت المصنفة الثالثة جوف قد تغلبت على فرنانديز، وصيفة بطلة أميركا المفتوحة 2021، في لقائهما الوحيد السابق في بطولة كأس يونايتد للفرق المختلطة في أواخر ديسمبر الماضي، وشعر المشجعون الذين كانوا يأملون في مواجهة متقاربة أكثر على ملعب مارجريت كورت بخيبة أمل.

وقالت جوف «أعتقد أن مواجهة فرنانديز مرة أخرى أكثر صعوبة، لأنها تعرف ما يمكنني القيام به، لعبت بشكل مختلف عما فعلته في كأس يونايتد، مما زاد صعوبة المباراة أيضاً أنها حاولت تغيير طريقتها عن المباراة الأخيرة، إنها منافسة وشخصية رائعة، لذا كنت أعرف أنها ستكون مباراة صعبة على أي حال».

وبعد إهدار ثلاث فرص لكسر الإرسال في الشوط الثالث الصعب، استغلت جوف الفرصة لتتقدم 4-3، بعدما سددت فرنانديز كرة بعيداً، قبل أن تفرض اللاعبة الأميركية (20 عاماً) سيطرتها لتحسم المجموعة الافتتاحية.

وظهر الفارق في المستوى جلياً، بعدما تقدمت جوف 3-صفر في المجموعة الثانية، وانتزعت الفوز بحسمها مجموعتها السادسة عشرة على التوالي منذ بداية عام 2025، وتقدمت بأناقة في ملبورن بارك.

وستواجه بطلة أميركا المفتوحة 2023، الفائزة بالميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو، بليندا بنتشيتش في الدور التالي، بعدما تأهلت السويسرية عقب انسحاب اليابانية نعومي أوساكا بسبب شعورها بآلام في البطن أثناء تأخرها 7-6.