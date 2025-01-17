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الرياضة

سيميوني: أحداث ريال مدريد مستمرة منذ 100 عام!

سيميوني: أحداث ريال مدريد مستمرة منذ 100 عام!
17 يناير 2025 17:46

 
مراد المصري (أبوظبي)

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بدأ دييجو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، بوضع الضغوط على ريال مدريد في سباق المنافسة على اللقب الدوري الإسباني لكرة القدم، وذلك من خلال تصريحاته في المؤتمر الصحفي قبل لقاء ليجانيس يوم السبت، عندما ألمح إلى استفادة «الملكي» من الأخطاء التحكيمية.
ورد سيميوني على سؤال، عما إذا شاهد الأحداث التي رافقت فوز ريال مدريد على سيلتا فيجو 5-2 في كأس ملك إسبانيا، حيث كان هناك جدل على عدم منح سيلتا فيجو ضربة جزاء، وقال: «لم أشاهد المباراة، أخبروني عن الأحداث المستمرة منذ 100 عام، لا أعرف ما الذي يفاجئكم!».

الدوري الإسباني
الليجا
أتلتيكو مدريد
ليجانيس
دييجو سيميوني
ريال مدريد
كأس إسبانيا
سيلتا فيجو
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