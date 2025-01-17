الكربي والظاهري أبطال الشراع «فئة النجمتين» وتريم تتصدر «المرحلتين»



أبوظبي (الاتحاد)

برعاية الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة نادي أبوظبي للسيدات، ونادي العين للسيدات، مالك ومؤسس إسطبلات الشراع، تواصلت فعاليات بطولة الشراع الدولية لقفز الحواجز، من فئة الأربع نجوم، وشهدت منافسات من البطولة الرئيسة 4 نجوم، والنجمتين وتأهيلي الخيول الصغيرة، وجرت وقائعها بالميدانين، المغطى الداخلي والخارجي في نادي الفروسية في العاصمة أبوظبي، مستضيف البطولة.

وفي أولى منافسات بطولة الشراع الدولية من فئة النجمتين، تنافس في مجموعتين 105 فرسان، في منافسة المرحلتين الخاصة برعاية ماجستيك، على حواجز 120 سم، المجموعة الأولى من 53 فارساً وفارسة، وفاز فيها فارسنا علي مفرج الكربي مع «ساغا دو لاروش»، بزمن المرحلة الثانية 30:91 ثانية.

وفي المجموعة الثانية، تنافس 52 فارساً وفارسة، نال جائزة المركز الأول فارسنا مفتاح الظاهري مع «إيزي نايس دو لانغليد»، والزمن 32:16 ثانية، وجائزة المركز الثاني نالتها الفارسة صليحة الكربي مع «إلتون» والزمن 32:38 ثانية.

وأحرزت الفارسة نادية عبد العزيز تريم صدارة منافسة المرحلتين برعاية بولسورث، على حواجز 140 سم، بمشاركة 54 فارساً وفارسة، وتقدمتهم الفارسة نادية عبد العزيز تريم مع «غابريل سولهيور»، بزمن المرحلة الثانية 27:20 ثانية.

وجاء ختام المنافسة التأهيلية للجائزة الكبرى نجوم بمواصفات الجولة الواحدة برعاية «نيرفانا»، وصمم مسلكها بحواجز بلغ ارتفاعها 150 سم، وقبل تحديات المشاركة فيها 48 فارساً وفارسة، وبفارق التوقيت حاز الصدارة الفارس الألماني المتألق كريستيان هيلمان، على صهوة جواده «أوتيرنجو ألفا زد»، مسجلاً زمناً بلغ 57.62 ثانية.

وفاز الفارس المصري عبد الرحمن أكرام، بجائزة المركز الأول في افتتاحية المنافسات من فئة الأربع نجوم، بمواصفات الجولة الواحدة برعاية مجلس أبوظبي الرياضي، وصمم مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها 140 سم، وتنافس فيها 61 فارساً وفارسة، وتوّج أكرام بجائزة المركز الأول على صهوة الفرس «جريديوت أتش بي سي» (14 سنة)، بزمن 59:75 ثانية.

وأحرز الفارس البحريني الشيخ حسن بن راشد آل خليفة جائزة المركز الأول في منافسة الجولة الواحدة من فئة النجمتين برعاية جلانس، وصممت بحواجز بلغ ارتفاعها 125 سم، وتنافس فيها 96 فارساً وفارسة، وتصدرهم الفارس البحريني والجواد «أتش بي آر إيفن فلو»، وأكمل الجولة في زمن 56:04 ثانية.

وفي ثاني أيام البطولة، أقيمت المنافسة التأهيلية الثانية لخيول القفز الصغيرة عمر 6 سنوات، من دول المجموعة الإقليمية السابعة، وجاءت بمواصفات المرحلتين برعاية الشراع فارم، وتنافس فيها 32 خيلاً، وتصدرتها الفارسة البريطانية شارلوت ويلكر، بالفرس «فيكتوريا»، وأنهت المرحلة الثانية في زمن 27:27 ثانية.

وفي منافسة المرحلتين برعاية الشراع فارم، تأهيلي خيول القفز الصغيرة عمر 7 سنوات بدول المجموعة السابعة، على حواجز 130 سم، تنافس فيها 23 خيلاً، وتوّج الفارس سالم أحمد السويدي بجائزة المركز الأول على الجواد «أن أن كونتر أتاك أم كيو»، وأنهى المرحلة الثانية في 26:18 ثانية.

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