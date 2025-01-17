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الرياضة

«جولف ديزرت كلاسيك» تقترب من «مراحل الحسم»

«جولف ديزرت كلاسيك» تقترب من «مراحل الحسم»
17 يناير 2025 20:22

 
دبي (الاتحاد)

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تنطلق السبت أولى الجولتين الحاسمتين من «النسخة 36» لبطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك للجولف، التي تقام في نادي الإمارات للجولف في دبي، بمشاركة 126 من أفضل لاعبي العالم الذين يتنافسون على جوائز 9 ملايين دولار، ومحاولة رفع «كأس الدلة» التاريخي الشهير.
واكتمل عقد اللاعبين المتأهلين إلى الجولتين النهائيتين، عقب ختام الجولة الثانية التي أقيمت اليوم الجمعة، وشهدت البطولة أولى المفاجآت بالخروج المبكر للإسباني جون رام، أحد المرشحين للمنافسة على اللقب، بعدما حقق في مشاركته الأولى في البطولة، إجمالي ضربتين فوق المعدل بمجموع 146 ضربة، متأثراً بتراجعه في الجولة الثانية التي حقق فيها 5 ضربات فوق المعدل.
من جانبه، أصبح المغربي آدم بريسنو، أول لاعب عربي ينجح في التأهل إلى الجولات النهائية في واحدة من بطولات سلسلة النخبة رولكس، بعدما أنهى أول جولتين برصيد ضربتين تحت المعدل، بمجموع 142 ضربة.
وسبق أن نجح 13 لاعباً من المغرب بالتأهل للجولات النهائية في بطولات جولة دي بي ورلد، بداية من فاطمة موسى في بطولة «بينسون آند هدجس» الدولية في عام 1978، وصولاً إلى ياسين تهامي في بطولة البنك التجاري قطر ماسترز في عام 2020، إلا أنها المرة الأولى التي ينجح فيها لاعب بالتأهل إلى هذا الدور الحاسم في واحدة من بطولات النخبة.
يذكر أن لاعبي الدول العربية الأخرى الذين سبق لهم المشاركة في بطولات جولة دي بي ورلد، من الإمارات، الجزائر، البحرين، مصر، العراق، عُمان، السعودية، وتونس.
وأكدت البطولة مكانتها الراسخة باعتبارها الفعالية الرياضية ذات الإقبال الجماهيري الأكبر في دبي خلال هذا التوقيت من العام، وذلك مع حضور الجماهير بأعداد كبيرة للغاية في أول يومين، فيما أعلن المنظمون عن حجز حجز تذاكر الدخول العامة المجانية كافة، وللفئات المتميزة، وتحديداً التذاكر الجديدة «سوشيال أون سيكستين»، وذلك في آخر جولتين يومي السبت والأحد، وسط حضور جماهيري قياسي من داخل الإمارات وخارجها.
ويتيح المنظمون المجال لمن قام بحجز فئة التذاكر العامية المجانية، بتبادل التذاكر عبر تطبيق هيرو دبي ديزرت كلاسيك الموجود عبر كل من «آبل ستور» أو «جوجل بلاي».

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