كفاراتسخيليا يخضع للفحص الطبي قبل التوقيع لـ «سان جيرمان»



باريس (أ ب)



من المقرر أن يخضع النجم الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا للفحص الطبي تمهيداً لانضمامه إلى باريس سان جيرمان، المُتوج بـ 12 لقباً ببطولة الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وذكرت وسائل إعلام فرنسية، من بينها صحيفة (ليكيب)، ومحطة إذاعة (مونت كارلو) المحلية، أن كفاراتسخيليا «23 عاماً» في طريقه للتوقيع رسمياً لـ «سان جيرمان»، عقب الانتهاء من الفحوص الطبية.

ونشر كفاراتسخيليا مقطع فيديو لوداع جماهير نابولي الإيطالي، التي أطلقت عليه لقب «كفارادونا» تكريماً لأسطورة الأرجنتين الراحل دييجو مارادونا، أفضل لاعب في تاريخ النادي.

وسطعت نجومية كفاراتسخيليا مع نابولي، الذي تُوج بلقب الدوري الإيطالي عام 2023.

وأكد الإيطالي أنطونيو كونتي، مدرب نابولي، يوم السبت الماضي، أن كفاراتسخيليا طلب الرحيل عن الفريق.

وفقد باريس سان جيرمان خدمات نجمه الفرنسي كيليان مبابي، الذي رحل لفريق ريال مدريد الإسباني الصيف الماضي، وهو ما دفع إدارته إلى ضم لاعب ديناميكي مثل كفاراتسخيليا من شأنه أن يضيف بعض القوة إلى هجومه، لاسيما في ظل تمتعه بقدرات تهديفية عالية ومهارات فنية فائقة.

وأحرز كفاراتسخيليا، الذي يتميز أيضاً بالسرعة والقدرة على المراوغة، 30 هدفاً في 107 مباريات مع نابولي، وبدا تجانسه واضحاً مع زميله النيجيري فيكتور أوسيمين، خلال رحلة فريق الجنوب الإيطالي للتتويج بالدوري المحلي، والتي أنهت انتظاراً دام 33 عاماً للحصول على اللقب، ليعيد الفريق إنجازه الذي حققه تحت قيادة مارادونا، عندما فاز بالبطولة عام 1990.